Sterke groei bij NX Filtration Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet flink zien stijgen, terwijl ook de brutowinst flink aantrok, maar door de beursgang werd er wel een stevig verlies geleden. Dit maakte de water- en drankenfilteraar uit Enschede, dat sinds deze zomer een notering heeft aan de beurs van Amsterdam, dinsdag bekend. CEO Michiel Staatsen zei dat NX inmiddels is gestart met het uitbreiden van de productiecapaciteit en het vergroten van de aanwezigheid in Azië en Noord-Amerika. In het afgelopen halfjaar steeg de brutowinst met 140 procent tot 1,3 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder bij een brutomarge van 47,9 procent tegen 51,7 procent een jaar eerder. Deze margedaling verklaarde NX door een verandering in de productmix. De omzet uit de verkoop van goederen trok met 189 procent aan tot 1,1 miljoen euro. NX zag een groei in het aantal projecten en profiteerde ook van een contract met Hydranautics. Het EBITDA-resultaat bleef met 10,8 miljoen euro wel negatief. In de eerste helft van 2020 was het verlies nog slechts 704.000 euro. Vooral 9,6 miljoen euro aan kosten gerelateerd aan de beursgang in Amsterdam drukten op het resultaat. Exclusief de beursgang bedroeg het verlies 1,2 miljoen euro. Onder de streep restte een verlies van krap 11 miljoen euro tegen een verlies van 852.000 euro een jaar eerder. De sterke orderinstroom leidde tot een stijging van het orderboek met 703 procent tot 702.000 euro. Vooral in het tweede kwartaal bleek de orderinstroom sterk. De kas van NX was per 30 juni voor 145,6 miljoen euro gevuld ten opzichte van 6,6 miljoen euro eind 2020. Ook dit had te maken met de beursgang in juni van dit jaar. Outlook Voor heel het jaar mikt NX onverminderd op een brutowinst van meer dan 3,7 miljoen euro op basis van de prestaties in het afgelopen halfjaar, het orderboek en de pijplijn voor de rest van het jaar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.