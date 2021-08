AEX hoger uit startblokken, Prosus aan kop Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AEX koerste dinsdag kort na de beursgong 0,3 procent hoger op 790,85 punten, een recordstand, terwijl de AMX eveneens 0,3 procent klom. Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met krap 2 procent koerswinst na de aankondiging van de overname van de Indiase betaalspecialist Billdesk. Adyen sloot de rij met een verlies van een half procent. In de AMX won Galapagos 5 procent. Topman Onno van de Stolpe van Galapagos gaat met pensioen, maar blijft wel aan tot een opvolger is gevonden. Van de Stolpe stond aan de wieg van het biotechbedrijf in 1999. De afgelopen jaren explodeerde de koers, maar nu staat de koers weer op hetzelfde niveau als in 2016 na vooral tegenvallers bij de introductie van reuma medicijn filgotonib. In de AScX wonnen B&S Group en Lucas Bols meer dan 2 procent na onder meer cijfers van het CBS die wijzen op een sterk herstel van de horeca. Deze secor is belangrijk voor deze bedrijven. Bron: ABM Financial News

