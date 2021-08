SEC overweegt ban op doorverkopen orderstromen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC lijkt een ban te overwegen op het doorverkopen van orderstromen. Zakenblad Barron's publiceerde een interview met SEC-voorzitter Gary Gensler, waarin hij zei dat een verbod op het doorverkopen van orderstromen wordt bekeken. Als gevolg verloor het aandeel van broker Robinhood maar liefst 7 procent op maandag. De Europese toezichthouder ESMA heeft brokers ook al gewaarschuwd voor het doorverkopen van hun orderstroom, de zogeheten payment for order flow. De toezichthouder meent dat het doorverkopen aan derden vermoedelijk in veel gevallen in strijd is met de Europese regels om orders tegen de beste prijzen uit te voeren. Bron: ABM Financial News

