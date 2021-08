Omzet horeca trekt flink aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De omzet in de Nederlandse horeca is in het tweede kwartaal van 2021 met 38 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit maakte het CBS dinsdagochtend bekend. De opleving van de horeca is te danken aan de versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2020 heeft de horeca zelfs bijna 53 procent meer omgezet. De omzet is evenwel nog ver verwijderd van het niveau pre-corona. Ten opzichte van twee jaar geleden lag de omzet ruim 35 procent lager, aldus het CBS. Café en restaurant De eet- en drinkgelegenheden hebben in het tweede kwartaal 42,6 procent meer omgezet dan een kwartaal eerder. De omzet van cafés nam met 156,1 procent, het sterkst toe. Restaurants boekten in het tweede kwartaal 70,9 procent meer omzet dan een kwartaal eerder. Bron: ABM Financial News

