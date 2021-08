AEX zet recordjacht vermoedelijk voort

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de de beursgong op een winst van 0,3 procent.

Maandag kende de AEX nog een voortvarende weekstart. Bij een recordslot van 789,14 punten steeg de Amsterdamse hoofdgraadmeter 0,3 procent.

Nadat de Jackson Hole-toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, en vooral het wachten daarop, afgelopen week het sentiment domineerde, kunnen beleggers zich deze week opmaken voor het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag wordt vrijgegeven. Het rapport wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer en kan nu zelfs op nog meer aandacht rekenen, omdat de Fed hoogstwaarschijnlijk nog eind dit jaar de geldkraan geleidelijk gaat dichtdraaien.

De Fed koopt nu nog maandelijks voor minstens 120 miljard dollar aan obligaties op om de langere rente te beteugelen en de economische groei aan te jagen. De rente staat daarnaast geparkeerd rond het nulpunt. Dit beleid werd in de eerste helft van vorig jaar ingezet om de economische impact van de coronapandemie te verzachten.

De Amerikaanse economie is nu echter op stoom gekomen, met een snel dalende werkloosheid en oplopende inflatie als gevolg, terwijl aan de opmars van Wall Street maar geen einde lijkt te komen. Door de lage rente zijn alternatieven voor aandelen schaars, terwijl de geldhoeveelheid door het opkopen van obligaties stijgt.

Op Wall Street sloten de S&P 500 en techbeurs Nasdaq maandagavond met winsten van respectievelijk 0,4 procent en 0,9 procent op de hoogste standen ooit. De S&P 500 is dit jaar al weer meer dan 20 procent gestegen en de index kende dit handelsjaar geen terugval van meer dan 5 procent, een unicum.

Chinese industrie krimpt

Vanochtend maakte de Chinese overheid bekend dat de index die de activiteit in de dienstensector meet, wijst op krimp. De index kwam in augustus uit op 47,5, wat flink minder is dan de 53,3 in juli. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Daarnaast kwam naar voren dat de groei in de industrie is stil gevallen.

Beleggers reageerden teleurgesteld op de Chinese macrocijfers en de Chinese hoofdindices noteren grofweg een half procent lager. De andere Aziatische hoofdindices weten wel overtuigend de weg omhoog te vinden met winsten voor Tokio en Seoel van meer dan 1 procent.

Ook de Japanse industrie liet een krimp zien, maar dat kwam voor beleggers niet als een verrassing. En voor augustus en september wordt weer een stijgende productie verwacht.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend vlak na een stijging op maandag van 0,7 procent naar 69,21 dollar per vat. Vorige week klom de future op weekbasis al 10 procent.

De olieprijs schommelde maandag tussen winst en verlies, nadat de zware orkaan Ida dit weekend een spoor van vernieling achterliet aan de Golfkust en in Louisiana. In afwachting van de monsterstorm werd alle olieproductie in het gebied zondag stil gelegd, net als het grootste deel van de raffinagecapaciteit.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de voorlopige inflatie in de eurozone in augustus, de Case Shiller huizenprijzenindex in de VS en het Amerikaanse consumentenvertrouwen in augustus.

Bedrijfsnieuws

Prosus heeft een akkoord bereikt over de overname van het in 2000 opgerichte Indiase BillDesk voor 4,7 miljard dollar.

Topman Onno van de Stolpe van Galapagos gaat met pensioen, maar blijft wel aan tot een opvolger is gevonden. De raad van toezicht van het bedrijf is een zoektocht gestart naar een vervanger van buitenaf. Van de Stolpe stond aan de wieg van Galapagos in 1999. "Mijn tijd aan het roer van Galapagos komt tot een einde", zei de topman in een toelichting.

Aedifica kreeg van Standard & Poor's een BBB-kredietrating met een stabiele outlook. Volgens S&P is deze rating een afspiegeling van de sterkte van Aedifica’s balans en bedrijfsmodel, aldus het bedrijf.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag 0,4 procent tot 4.528,79 punten de Nasdaq won 0,9 procent bij een slot van 15.265,89 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent lager op 35.399,84 punten.