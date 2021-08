Scholt Energy wil notering op Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Scholt Energy uit Valkenswaard heeft dinsdag aangegeven vlot een notering op het Amsterdamse Damrak te willen verkrijgen. Enkele bestaande aandeelhouders, waaronder Waterland Private Equity, zullen een deel van hun belang aanbieden tijdens de IPO, die nog deze maand zou moeten plaatsvinden. Het energiebedrijf werd in 2003 opgericht door Jan Scholt. Inmiddels bedient Scholt 6.500 klanten en is er een omzet van 600 miljoen euro. Scholt richt zich op grootzakelijke klanten in Nederland, maar ook in België, Duitsland en Oostenrijk. Waterland heeft sinds 2016 een belang in Scholt van 72,2 procent. Oprichter Jan Scholt ging in 2017 met pensioen en werd opgevolgd door Rob van Gennip. ABN AMRO, Oddo, Rabobank en Kepler Cheuvreux begeleiden de emissie. Ook KBC Securities is betrokken. Bron: ABM Financial News

