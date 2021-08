Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen koersen dinsdag af op een vlakke opening.

IG voorziet een openingswinst van 18 punten voor de Duitse DAX en een plus van 8 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE 100 opent vermoedelijk 7 punten lager.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag licht hoger geëindigd. De markt in Londen was gesloten. Hierdoor lagen ook de volumes op de andere Europese aandelenmarkten een stuk lager.

Nadat de Jackson Hole-toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, en vooral het wachten daarop, afgelopen week het sentiment domineerde, kunnen beleggers zich deze week opmaken voor de Amerikaanse banenrapporten. Traditiegetrouw wordt die op vrijdag als het belangrijkst beschouwd, en nu zelfs nog meer, omdat de Fed hoogstwaarschijnlijk nog eind dit jaar de geldkraan geleidelijk gaat dichtdraaien.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade lijken beleggers iets comfortabeler met het idee dat het zeer soepele monetaire beleid niet eeuwig zal duren.

"Het banenrapport zal meer druk zetten op de Fed-voorzitter, zeker wanneer de cijfers laten zien dat de arbeidsmarkt verder is hersteld", aldus Aslam.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de inflatie in Duitsland in augustus licht is opgelopen, naar 3,9 procent.

Het economisch sentiment in de eurozone is in augustus gedaald, na zes maanden van stijging op rij. De vertrouwensindex daalde van 119,0 tot 117,5. Het consumentenvertrouwen in de eurozone daalde verder. Deze index ging van een negatieve stand van 4,4 in juli naar min 5,3 deze maand.

Volgens Oxford Economics laten de macrodata uit de eurozone nog steeds zien dat er in het derde kwartaal sprake is van een sterke groei, maar de zorgen over de economische vooruitzichten nemen wel toe.

Vertrouwensindicatoren worden negatiever, waarbij consumenten en ondernemers zich in toenemende mate zorgen maken over de deltavariant van het coronavirus, volgens econoom Angel Talavera van Oxford Economics. En omdat de problemen in de leveringsketen ook de komende kwartalen lijken aan te houden, zal het vooral de dienstensector in de eurozone zijn die de economie moet ondersteunen.

Bedrijfsnieuws

Covestro was een sterke stijger in Frankfurt met een plus van ruim 2 procent. Infineon won bijna een procent.

Ook in Amsterdam deden halfgeleiders goede zaken. Besi won 2 procent en ASML circa een procent. In Parijs was STMicroelectronics de uitblinker in de hoofdindex met een plus van 1,7 procent.

Het Duitse Adva Optical Networking steeg ruim 10 procent nadat bekend werd dat het telecommunicatiebedrijf wordt overgenomen door het Amerikaanse Adtran voor bijna 800 miljoen euro.

Euro STOXX 50 4.198,80 (+0,2%)

STOXX Europe 600 472,68 (+0,1%)

DAX 15.887,31 (+0,2%)

CAC 40 6.687,30 (+0,1%)

FTSE 100 7.148,01 (+0,3% - slotstand vrijdag)

SMI 12.436,58 (+0,5%)

AEX 789,14 (+0,3%)

BEL 20 4.315,90 (-0,1%)

FTSE MIB 26.024,27 (+0,1%)

IBEX 35 8.867,90 (-0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een licht hogere opening voor Wall Street.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten, met nieuwe records voor de S&P 500 en Nasdaq.

Beleggers kauwden maandag nog maar eens op de opmerkingen van afgelopen vrijdag van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve tijdens de bijeenkomst in Jackson Hole.

Uit zijn woorden bleek dat de centrale bank waarschijnlijk pas richting het einde van het jaar een start zal maken met het terugschroeven van het ruime monetaire beleid.

Een voortijdige aanscherping van het monetair beleid van de Federal Reserve kan 'bijzonder schadelijk' zijn voor de economie, waarschuwde de voorzitter in zijn speech.

"Er is weinig twijfel dat Powell dovish was", aldus Chris Weston, hoofd research bij Pepperstone Financial Pty. Weston. Hij blijft "voorlopig positief", maar voegde eraan toe dat een vertraging van de wereldeconomie in combinatie met de normalisering van het monetaire beleid van de Fed een bedreiging blijft.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe wordt het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt nog belangrijker na de dovish toespraak van Powell. Verwacht wordt dat de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten in augustus verder is hersteld.

"Een sneller dan verwacht herstel zal de Fed dwingen om het beleid eerder te normaliseren, wat een impuls zou geven aan de dollar en de langlopende rente", aldus Sammani, "maar ons basisscenario blijft dat taperen niet voor de Fed-bijeenkomst in november wordt aangekondigd."

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de aanstaande woningverkopen in de VS in juli. Die daalden onverwacht, met 1,8 procent op maandbasis. Er was een stijging van 0,5 procent voorspeld.

De olieprijs is maandag licht gestegen. Bij een settlement van 69,21 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,7 procent duurder. Vorige week steeg de WTI-olieprijs nog zo'n 10 procent in waarde.

Grote vraag voor de markt is hoe lang het duurt voor de productie kan worden hersteld in het Golfgebied, nadat de zware orkaan Ida dit weekend een spoor van vernieling achterliet.

In het gebied worden 1,5 miljoen vaten brandstof per dag geproduceerd, wat 15 tot 20 procent van het totaal in de VS omvat, volgens analisten van Raymond James.

Naast het Amerikaanse banenrapport op vrijdag, waardoor de dollar in beweging kan komen, zullen oliebeleggers deze week veel aandacht hebben voor de OPEC+ vergadering op woensdag.

Dit weekend zei de olieminister van Koeweit Mohammad Abdulatif al-Fares dat het besluit van OPEC+ om de olieproductie te verhogen, alsnog teruggedraaid kan worden op de komende vergadering van het oliekartel.

Bedrijfsnieuws

Apple kondigde maandag aan dat het de streamingdienst van klassieke muziek Primephonic heeft overgenomen, zonder daarbij financiële details bekend te maken. Apple wil volgend jaar een app met klassieke muziek lanceren, op basis van de bestaande diensten van Primephonic. Het aandeel won 3 procent.

De aandelen van makers van computerspellen stonden onder druk nadat bekend werd dat Beijing gaming aan banden wil leggen voor Chinezen onder de 18 jaar. Roblox daalde meer dan 4 procent en Activision Blizzard daalde bijna 2 procent.

S&P 500 index 4.528,79 (+0,4%)

Dow Jones index 35.399,84 (-0,2%)

Nasdaq Composite 15.265,89 (+0,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend lager. Inkoopmanagersindices voor China lieten vooral voor de dienstensector een slecht cijfer zien. De sector kromp in augustus, terwijl de groei in de industrie opnieuw vertraagde.

Nikkei 225 28.034,10 (+0,9%)

Shanghai Composite 3.501,54 (-0,8%)

Hang Seng 25.238,67 (-1,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde dinsdagochtend op 1,1817. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag werd de munt verhandeld op 1,1799.

USD/JPY Yen 109,89

EUR/USD Euro 1,1817

EUR/JPY Yen 129,87

MACRO-AGENDA:

00:50 Industriële productie - Juli (Jap)

00:50 Detailhandelsverkopen - Juli (Jap)

03:00 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Augustus (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Juli (NL)

07:00 Consumentenvertrouwen - Augustus (Jap)

08:45 Economische groei - Augustus def. (Fra)

08:45 Inflatie - Augustus vlpg. (Fra)

09:55 Werkloosheid - Augustus (Dld)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal def. (Bel)

11:00 Inflatie - Augustus vlpg. (eur)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Juni (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Augustus (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS

09:00 Wolters Kluwer - Ex-dividend