Galapagos CEO met pensioen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Onno van de Stolpe vertrekt bij Galapagos. Dit meldde het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf maandagavond. Van de Stolpe gaat met pensioen, maar blijft wel aan tot een opvolger is gevonden, aldus Galapagos. De raad van toezicht van het bedrijf is een externe zoektocht gestart naar zijn vervanger. Van de Stolpe stond aan de wieg van Galapagos in 1999. "Mijn tijd aan het roer van Galapagos komt tot een einde", zei de topman in een toelichting. "Gesterkt door onze gezonde kaspositie en de lange-termijn R&D-samenwerking met Gilead, heb ik er alle vertrouwen in dat de onderneming in een goede positie is om vanaf hier weer te groeien", aldus Van de Stolpe. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.