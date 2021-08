Olieprijs stijgt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag licht gestegen. Bij een settlement van 69,21 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,7 procent duurder. Vorige week steeg de WTI-olieprijs nog zo'n 10 procent in waarde.

De olieprijs schommelde maandag tussen winst en verlies, nadat de zware orkaan Ida dit weekend een spoor van vernieling achterliet aan de Golfkust en in Louisiana. In afwachting van de monsterstorm werd alle olieproductie in het gebied zondag stil gelegd, net als het grootste deel van de raffinagecapaciteit.

In het gebied worden 1,5 miljoen vaten brandstof per dag geproduceerd, wat 15 tot 20 procent van het totaal in de VS omvat, volgens analisten van Raymond James.

Grote vraag is hoe lang het duurt voor de productie kan worden hersteld. Hoe langer de verstoring, hoe gunstiger voor de olieprijs.

Naast het Amerikaanse banenrapport op vrijdag, waardoor de dollar in beweging kan komen, zullen oliebeleggers deze week veel aandacht hebben voor de OPEC+ vergadering op woensdag.

Dit weekend zei de olieminister van Koeweit Mohammad Abdulatif al-Fares dat het besluit van OPEC+ om de olieproductie te verhogen, alsnog teruggedraaid kan worden op de komende vergadering van het oliekartel.

In juli spraken de OPEC en zijn bondgenoten af om de olieproductie met 400.000 vaten per dag te verhogen vanaf augustus. Sindsdien is het aantal coronabesmettingen flink opgelopen als gevolg van de deltavariant en wordt daardoor het economisch herstel, en de vraag naar olie, bedreigd.

"Nu de vierde golf van de coronacrisis in sommige gebieden toeslaat, moeten we terughoudend zijn en de geplande verhoging opnieuw overwegen", aldus de olieminister.