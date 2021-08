Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,6 procent, de Nasdaq wint 0,9 procent en de Dow Jones index noteert een meer bescheiden 0,1 procent hoger.

Beleggers kauwen vandaag nog maar eens op de opmerkingen van afgelopen vrijdag van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve tijdens de bijeenkomst in Jackson Hole.

Uit zijn woorden bleek dat de centrale bank waarschijnlijk pas richting het einde van het jaar een start zal maken met het terugschroeven van het ruime monetaire beleid.

Een voortijdige aanscherping van het monetair beleid van de Federal Reserve kan 'bijzonder schadelijk' zijn voor de economie, waarschuwde de voorzitter in zijn speech.

"Er is weinig twijfel dat Powell dovish was", aldus Chris Weston, hoofd research bij Pepperstone Financial Pty. Weston. Hij blijft "voorlopig positief", maar voegde eraan toe dat een vertraging van de wereldeconomie in combinatie met de normalisering van het monetaire beleid van de Fed een bedreiging blijft.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe wordt het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt nog belangrijker na de dovish toespraak van Powell. Verwacht wordt dat de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten in augustus verder is hersteld.

"Een sneller dan verwacht herstel zal de Fed dwingen om het beleid eerder te normaliseren, wat een impuls zou geven aan de dollar en de langlopende rente", aldus Sammani, "maar ons basisscenario blijft dat taperen niet voor de Fed-bijeenkomst in november wordt aangekondigd."

Op macro-economisch vlak was er vanmiddag aandacht voor de aanstaande woningverkopen in de VS in juli. Die daalden onverwacht, met 1,8 procent op maandbasis. Er was een stijging van 0,5 procent voorspeld.

De olieprijzen stijgen een half procent. De krachtige orkaan Ida zorgt voor gedwongen sluitingen van honderden booreilanden in de Golf van Mexico.

Verder zei olieminister Mohammad Abdulatif al-Fares van Koeweit dit weekend tegen Reuters dat het besluit van OPEC+ om de olieproductie te verhogen, alsnog kan worden teruggedraaid op de komende vergadering van het oliekartel aanstaande woensdag.

De euro/dollar noteert maandagavond stabiel op 1,1799.

Bedrijfsnieuws

Zoom stijgt een procent in aanloop naar de cijfers in het tweede kwartaal die nabeurs verschijnen.

Apple kondigde maandag aan dat het de streamingdienst van klassieke muziek Primephonic heeft overgenomen, zonder daarbij financiële details bekend te maken. Apple wil volgend jaar een app met klassieke muziek lanceren, op basis van de bestaande diensten van Primephonic. Het aandeel wint 3 procent.