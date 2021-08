Europese beurzen sluiten licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag licht hoger geëindigd.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 472,68 punten, de Duitse DAX steeg 0,2 procent tot 15.887,31 punten. De CAC40 won 0,1 procent bij een slot van 6.687,30 punten.



De markt in Londen was vandaag gesloten. Hierdoor lagen ook de volumes op de andere Europese aandelenmarkten een stuk lager.

Nadat de Jackson Hole-toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, en vooral het wachten daarop, afgelopen week het sentiment domineerde, kunnen beleggers zich deze week opmaken voor de Amerikaanse banenrapporten. Traditiegetrouw wordt die op vrijdag als het belangrijkst beschouwd, en nu zelfs nog meer, omdat de Fed hoogstwaarschijnlijk nog eind dit jaar de geldkraan geleidelijk gaat dichtdraaien.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade lijken beleggers iets comfortabeler met het idee dat het zeer soepele monetaire beleid niet eeuwig zal duren.

"Het banenrapport zal meer druk zetten op de Fed-voorzitter, zeker wanneer de cijfers laten zien dat de arbeidsmarkt verder is hersteld", aldus Aslam.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de inflatie in Duitsland in augustus licht is opgelopen, naar 3,9 procent.

Het economisch sentiment in de eurozone is in augustus gedaald, na zes maanden van stijging op rij. De vertrouwensindex daalde van 119,0 tot 117,5. Het consumentenvertrouwen in de eurozone daalde verder. Deze index ging van een negatieve stand van 4,4 in juli naar min 5,3 deze maand.

Volgens Oxford Economics laten de macrodata uit de eurozone nog steeds zien dat er in het derde kwartaal sprake is van een sterke groei, maar de zorgen over de economische vooruitzichten nemen wel toe.

Vertrouwensindicatoren worden negatiever, waarbij consumenten en ondernemers zich in toenemende mate zorgen maken over de deltavariant van het coronavirus, volgens econoom Angel Talavera van Oxford Economics. En omdat de problemen in de leveringsketen ook de komende kwartalen lijken aan te houden, zal het vooral de dienstensector in de eurozone zijn die de economie moet ondersteunen.

De WTI-olieprijs steeg maandag licht tot 69 dollar. Het besluit van OPEC+ om de olieproductie te verhogen, kan alsnog teruggedraaid worden op de komende vergadering van het oliekartel op 1 september. Dit heeft olieminister Mohammad Abdulatif al-Fares van Koeweit tegen persbureau Reuters gezegd.

De zware orkaan Ida zorgt ondertussen in de Golf van Mexico voor productieonderbrekingen.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1799.

Bedrijfsnieuws

Covestro was een sterke stijger in Frankfurt met een plus van ruim 2 procent. Infineon won bijna een procent.

Ook in Amsterdam deden halfgeleiders goede zaken. Besi won 2 procent en ASML circa een procent. In Parijs was STMicroelectronics de uitblinker in de hoofdindex met een plus van 1,7 procent.

Het Duitse Adva Optical Networking steeg ruim 10 procent nadat bekend werd dat het telecommunicatiebedrijf wordt overgenomen door het Amerikaanse Adtran voor bijna 800 miljoen euro.

Tussenstanden Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de Amerikaanse beurzen hoger.