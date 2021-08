S&P plakt BBB-rating op Aedifica Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aedifica

(ABM FN) Aedifica heeft van Standard & Poor's een BBB-kredietrating gekregen met een stabiele outlook. Dit meldde het zorgvastgoedbedrijf, genoteerd in Brussel en Amsterdam, maandag nabeurs. Volgens S&P is deze rating een afspiegeling van de sterkte van Aedifica’s balans en bedrijfsmodel, aldus het bedrijf. De kredietbeoordelaar is van mening dat de rating wordt ondersteund door de veerkrachtige en geografisch gediversifieerde vastgoedportefeuille, die verspreid is over zeven landen in Europa. S&P wijst ook op de hoge bezettingsgraad van bijna 100 procent, de zeer lange looptijd van huurovereenkomsten van gemiddeld 20 jaar en de sterke marktfundamenten voor zorgvastgoed dankzij de positieve onderliggende demografische trends, aldus Aedifica. De stabiele vooruitzichten weerspiegelen volgens het ratingbureau "de voorspelbare huurinkomsten die worden ondersteund door veerkrachtig zorgvastgoed en de langlopende huurovereenkomsten die de komende jaren stabiele kasstromen zouden moeten blijven genereren", aldus Aedifica. Bron: ABM Financial News

