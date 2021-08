Goede weekstart AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week voortvarend begonnen. Bij een recordslot van 789,14 punten steeg de AEX 0,3 procent.

"Alles valt op dit moment goed voor beleggers, een Goudlokje-scenario", aldus investment manager Simon Wiersma van ING, wijzend op een verder economisch herstel, "prima" bedrijfswinsten en centrale banken die nog lang een stimulerend beleid zullen voeren.

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx zijn "tekenen van vermoeidheid nog niet zichtbaar" en zal het niet lang duren voor de AEX de 800 punten aantikt.

Nadat de Jackson Hole-toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, en vooral het wachten daarop, afgelopen week het sentiment domineerde, kunnen beleggers zich deze week opmaken voor de Amerikaanse banenrapporten. Traditiegetrouw wordt die op vrijdag als het belangrijkst beschouwd, en nu zelfs nog meer, omdat de Fed hoogstwaarschijnlijk nog eind dit jaar de geldkraan geleidelijk gaat dichtdraaien.

"Nu de factoren die mensen weghouden van de arbeidsmarkt één voor één wegvallen, is het uitkijken of het komende (en volgend) arbeidsmarktrapport een verdere normalisering van het arbeidsaanbod suggereert. Beleggers zouden in ieder geval opgelucht ademhalen", denkt econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Hoe sneller het arbeidsaanbod in Amerika herstelt, hoe meer de economie kan groeien en hoe kleiner de kans dat de inflatie uit de hand loopt. Wat dan weer zou betekenen dat een eerste renteverhoging inderdaad iets voor ten vroegste eind 2022 is", aldus Aben.

Op macro-economisch vlak was er maandag aandacht voor Duitse inflatiecijfers. De consumentenprijzen bij onze oosterburen stegen in augustus met 3,9 procent op jaarbasis. In juli lag de inflatie op 3,8 procent. Verder daalden de aanstaande woningverkopen in de VS onverwacht, met 1,8 procent op maandbasis. Er was een stijging van 0,5 procent voorspeld.

De olieprijzen daalden een half procent. De krachtige orkaan Ida zorgt voor gedwongen sluitingen van honderden booreilanden in de Golf van Mexico. Verder lijken oliebeleggers wat gas terug te nemen na de forse stijging van de olieprijzen vorige week.

Verder werd bekend dat het besluit van OPEC+ om de olieproductie te verhogen, alsnog kan worden teruggedraaid op de komende vergadering van het oliekartel op 1 september. Dit zei olieminister Mohammad Abdulatif al-Fares van Koeweit tegen persbureau Reuters.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1799.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won koploper Besi 2,0 procent. Hekkensluiter ASR Nederland verloor 2,0 procent. Het aandeel van de verzekeraar noteerde maandag ex-dividend.

Just Eat Takeaway steeg bijna 2 procent, na een koersval van 7,5 procent op vrijdag. De stad New York heeft besloten om de huidige regelgeving rond maaltijdbezorgers permanent te maken, waaronder regels over een maximum commissie. "New York is naar verwachting goed voor maximaal zeven procent van de omzet van Just Eat. Het koersverlies [van vrijdag] is dan veel, aangezien Just Eat ook nog z'n gelijk in de rechtbank kan halen en het al in de outlook zat", stelden analisten van IG.

In de AMX ging OCI aan de leiding met een plus van 2,0 procent. Morgan Stanley verwacht dat de methanolprijzen verder zullen stijgen op de korte termijn, door verstoringen van de aanvoer in de regio New York en in Europa.

Eurocommercial was de grootste daler en verloor ruim 2 procent.

In de AScX won Kendrion 3,0 procent. Wereldhave sloot de rij met een verlies van bijna 2 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen hoger.