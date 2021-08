Chinese jongeren mogen nog maar beperkt online gamen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chinese jongeren mogen voortaan nog maar een beperkte tijd online gamen. Dit bepaalden de autoriteiten in Beijing. Van maandag tot en met donderdag mag er helemaal niet meer gegamed worden en op vrijdag, in het weekend en tijdens feestdagen is dit slechts gedurende een uur per dag toegestaan. Met deze strenge maatregelen wil Beijing gameverslaving tegengaan. Hoewel er geen exacte leeftijdsgrens werd aangegeven door Beijing, waren eerdere maatregelen gericht op jongeren onder de 18 jaar. Begin deze maand kwalificeerde Beijing online gamen als "spirituele opium" en "elektronische drugs". Bron: ABM Financial News

