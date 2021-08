Beursupdate: Europese beurzen vinden geen richting

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur licht hoger, maar konden geen duidelijke richting kiezen, na de uitspraken van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve vrijdag.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,03 procent tot 472.49 punten, de Duitse DAX steeg 0,2 procent tot 15.891,05 punten. De CAC40 won 0,2 procent.



De markt in Londen is vandaag gesloten. Hierdoor liggen ook de volumes op de andere Europese aandelenmarkten een stuk lager.

Vrijdag sloot Wall Street hoger nadat Powell in Jackson Hole benadrukte dat hij nog steeds gelooft dat de hogere inflatie in de Verenigde Staten dit jaar tijdelijk zal zijn, als gevolg van verstoringen van de aanvoerketens.

Powell zei ook dat het gepast zou zijn om dit jaar te beginnen met 'tapering', of het afbouwen van het opkoopprogramma van de centrale bank, maar dat dit geen implicatie zou hebben voor een mogelijke daaropvolgende renteverhoging. De dollar daalde daarna ten opzichte van de euro.

Het Ifo-instituur meldde dat de tekorten van materialen op bouwplaatsen in Duitsland zijn afgenomen. Plaatselijk hebben de overstromingen wel voor nieuwe tekorten gezorgd.

Het economisch sentiment in de eurozone is in augustus gedaald, na zes maanden van stijging op rij. Dit bleek maandag uit cijfers van de Europese Commissie. De vertrouwensindex daalde van 119,0 naar 117,5.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone verslechterde ook. Deze index ging van een negatieve stand van 4,4 in juli naar min 5,3 deze maand.

De olieprijs daalde eveneens. Een oktoberfuture West Texas Intermediate daalde 0,7 procent tot 68,23 dollar. Een novemberfuture Brent-olie daalde 0,2 procent.

Het besluit van OPEC+ om de olieproductie te verhogen, kan alsnog teruggedraaid worden op de komende vergadering van het oliekartel op 1 september. Dit heeft olieminister Mohammad Abdulatif al-Fares van Koeweit tegen persbureau Reuters gezegd.

De euro/dollar noteerde op 1,1800. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1796 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Covestro was een sterke stijger in Frankfurt met een plus van 3 procent. Infineon won 1,2 procent en ook in Amsterdam gingen halfgeleiders aan de leiding. Besi won 1,9 procent en ASML 0,9 procent. In Parijs was STMicroelectronics de uitblinker in de hoofdindex met een plus van 1,3 procent.

Ook toeleveranciers voor de olie-industrie stegen, met winst voor SBM Offshore, Vopak en Fugro in Amsterdam van 1 tot bijna 2 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,1 procent hoger.



Wall Street sloot vrijdag hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,9 procent tot 4.509,37 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 35.455,80 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 15.129,50 punten.