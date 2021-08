Valuta: euro houdt winst vast na optreden Powell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar noteert maandag nagenoeg op 1,18 dollar en houdt daarmee de stijging vast na de toespraak afgelopen vrijdag van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in Jackson Hole, die door de markt als 'dovish' werd opgevat voor de rentevooruitzichten. Powell kwam met de boodschap dat de plannen om te gaan taperen onder voorwaarden gehandhaafd worden, maar koppelde dit aankomende besluit nadrukkelijk los van een cyclus van renteverhogingen. "Hij trok die twee duidelijk uit elkaar", zei Teeuwe Mevissen van Rabobank maandag tegen ABM Financial News. "De boodschap was dat het begin van tapering niet betekent dat er zo veel maanden later zal worden begonnen met renteverhogingen." De formele aankondiging moet nog volgen en waarschijnlijk zal de Fed in september eerst nog een schot voor de boeg geven, om vervolgens in november met de formele aankondiging te komen. Dit zal ook afhangen van de economische groeicijfers, zei Mevissen. Als die tegenvallen dan zou de formele aankondiging kunnen worden uitgesteld tot december, denkt hij. De aandelenmarkten reageerden opgelucht op de woorden van Powell. Omdat tapering niet meer is gekoppeld aan de rentecyclus, is het mogelijk gemakkelijker voor de markt om zich voor te blijven houden dat het keerpunt in die cyclus nog niet in zicht is en dat de aandelenkoersen dus nog wel verder omhoog kunnen. Met Londen maandag gesloten voor een bank holiday voorziet de analist van Rabobank weinig beweging vandaag. Zoals altijd in de eerste week van de nieuwe maand zal het Amerikaanse banenrapport van vrijdag het belangrijkste cijfer zijn. Verwacht wordt dat het werkloosheidspercentage opnieuw met 0,2 procent zal dalen, na de grote sprong omlaag van 0,5 procent vorige maand. In dit tempo zou de werkloosheid binnen een jaar op het niveau zitten dat als volledige werkgelegenheid wordt beschouwd, aldus Rabobank. De euro steeg vorige week een volle cent ten opzichte van de dollar, na Amerikaanse inflatiecijfers die zorgen wegnamen over druk op de Fed om rente te gaan verhogen. Bron: ABM Financial News

