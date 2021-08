Bescheiden winsten in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht hoger. Rond de klok van half elf won de AEX 0,3 procent op 789,30 punten.

"Alles valt op dit moment goed voor beleggers, een Goudlokje-scenario", aldus investment manager Simon Wiersma van ING, wijzend op een verder economisch herstel, "prima" bedrijfswinsten en centrale banken die nog lang een stimulerend beleid zullen voeren.

"Als de Amerikaanse economie zich zo ontwikkelt als de laatste maanden, dan zal de Fed eind dit jaar beginnen met tapering. Dat was in lijn met onze verwachtingen en die van de rest van de markt", aldus Wiersma, refererend aan het jaarlijkse congres voor centrale bankiers in Jackson Hole, waar de voorzitter van de Fed sprak.

"Maar dit betekent niet automatisch dat snel daarna ook de beleidsrente zal worden verhoogd. En als de economische situatie toch verslechtert, zal de Fed meer tijd nemen om de voet van het gaspedaal te halen", voegde Wiersma toe.

Analisten van IG merkten op dat de "ietwat zure speech" van Powell positief werd ontvangen. "Er is uitzicht op een langere periode van lage rentes", aldus de marktvorsers.

"Beleggers zijn van mening dat het een 'dovish' speech was", aldus CIO Bob Doll van Crossmark Global Investments. "Ik weet niet of ik het daarmee eens ben", zo merkte Doll op. De CIO verwacht nog steeds dat de Fed in september haar taperingplannen bekend zal maken.

Wel merkten analisten van IG op dat de "zachte date" over onder meer vertrouwenscijfers van bedrijven en consumenten, achteruit gaan, terwijl harde economische data over de groei wel goed blijven. "De vraag is hoe zich dat de komende weken gaat ontwikkelen", aldus IG.

Volgens Doll van Crossmark zal de volatiliteit op de beurzen toenemen vanwege de onzekerheid rond de deltavariant van het coronavirus en de verwachting dat de economische cijfers en bedrijfsresultaten in een lager tempo zullen aantrekken.

Het muntpaar euro/dollar koerste maandag rond een niveau van 1,1804.

De olieprijzen daalden met 0,8 procent. Afgelopen week koerste de olieprijs nog flink hoger met een stijging op weekbasis van 10 procent tot 68,74 dollar per vat, na een scherpe daling in de voorafgaande weken. De krachtige orkaan Ida zorgt voor gedwongen sluitingen van honderden booreilanden in de Golf van Mexico, waardoor productiebeperkingen de olieprijzen ondersteunen.

"Dit is niets nieuws, maar elke orkaan is anders en brengt onzekerheid met zich mee voor de regio die een grote bijdrage levert aan de Amerikaanse productie", zei marktanalist Craig Erlam van OANDA.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor Duitse inflatiecijfers en de aanstaande Amerikaanse woningverkopen.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Besi 1,8 procent. ASR Nederland verloor 2,0 procent. Het aandeel van de verzekeraar noteert evenwel ex-dividend.

Just Eat Takeaway verloor, na een koersval van 7,5 procent op vrijdag, aanvankelijk vandaag opnieuw, maar noteert inmiddels inmiddels licht in de plus. De stad New York heeft besloten om de huidige regelgeving rond maaltijdbezorgers permanent te maken, waaronder regels over een maximum commissie. Dit kan mogelijk einde oefening betekenen voor Just Eat Takeaway.com in New York, zo waarschuwen analisten van IG. "New York is naar verwachting goed voor maximaal zeven procent van de omzet van Just Eat. Het koersverlies [van vrijdag] is dan veel, aangezien Just Eat ook nog z'n gelijk in de rechtbank kan halen en het al in de outlook zat", voegden de analist van IG toe.

In de AMX won Aperam 1,5 procent en Aalberts 1,0 procent. OCI steeg 0,8 procent. Morgan Stanley verwacht dat de methanolprijzen verder zullen stijgen op de korte termijn, door verstoringen van de aanvoer in de regio New York en in Europa. Eurocommercial Properties leverde 2,1 procent in.

In de AScX won CM.COM 1,4 procent. Sligro verloor 1,0 procent.