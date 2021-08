Beursblik: Morgan Stanley ziet methanolprijs verder stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley verwacht dat de methanolprijzen verder zullen stijgen op de korte termijn, door verstoringen van de aanvoer in de regio New York en in Europa. Dat stelde de bank in een rapport over OCI. De prijs van een contract voor levering van methanol in september steeg door de krappe markt naar 592 dollar per ton, of een stijging van 9,2 procent vergeleken met een maand eerder. Sinds januari is de prijs nu 63 procent gestegen. De geplande en ongeplande productieverstoringen in de genoemde regio’s zullen waarschijnlijk zwaarder wegen dan de zwakkere import van methanol door China, die in juli 11 procent lager lag dan een maand eerder en 35 procent op jaarbasis, deels als gevolg van slecht weer. Andere factoren die de prijs op korte termijn drukken, zijn volgens Morgan Stanley gemengde inkoopmanagersindices voor de industrie en hogere olievoorraden. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies op OCI en een koersdoel van 26,50 euro. Het aandeel OCI stond maandag een procent hoger op 20,26 euro. Bron: ABM Financial News

