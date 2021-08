AEX start handelsweek vermoedelijk licht hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Op Wall Street noteerden de hoofdindices vrijdag op de hoogste standen ooit. Futures op de AEX index wezen krap een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent. De AEX koerste vrijdag al bijna 1 procent hoger naar een slot van 787,04 punten. Op weekbasis bedroeg de winst 2 procent en daarmee sloot ook de hoofdgraadmeter van Beursplein 5 op de hoogste stand ooit. Beleggers lieten zich vrijdag inspireren door een speech van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve tijdens het jaarlijkse symposium voor centrale banken in Jackson Hole. Uit zijn woorden kwam naar voren dat de centrale bank waarschijnlijk pas richting het einde van het jaar een start zal maken met het terugschroeven van het ruime monetaire beleid. Een voortijdige aanscherping van het monetair beleid van de Federal Reserve kan 'bijzonder schadelijk' zijn voor de economie, waarschuwde de voorzitter in zijn speech. "Een aankondiging van tapering in november is nu het meest waarschijnlijk", concludeerde analist Simon Harvey van Monex Europe. De Fed koopt nu nog maandelijks voor minstens 120 miljard dollar aan obligaties op om de langere rente te beteugelen en de economische groei aan te jagen. De rente staat daarnaast geparkeerd rond het nulpunt. Dit beleid werd in de eerste helft van vorig jaar ingezet om de economische impact van de coronapandemie te verzachten. En met succes. Vorige week bleek de Amerikaanse economie in het afgelopen kwartaal op jaarbasis nog met 6,6 procent te zijn gegroeid. Daarmee was sprak van de sterkste groei sinds 1984. De succesvolle vaccinatiecampagne, de snel teruglopende werkloosheid en de steunpakketten van de overheid zijn hier belangrijke oorzaken voor. Gelet op het sterke economische herstel hielden marktpartijen er vrijdag dan ook rekening mee dat Jerome Powell per direct een ’tapering’ zou kunnen aankondigen, ofwel het terugschroeven van het maandelijkse opkoopprogramma van obligaties. De stemming op Wall Street was vrijdag dan ook flink positief nadat dit scenario achterwege bleef. De index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, sloot met een winst van krap 1 procent op een all time high. Techbeurs Nasdaq klom daarnaast ruim 1 procent en sloot daarmee ook op de hoogste stand ooit. Ook de Aziatische beurzen zitten vanochtend in de lift, maar de winsten blijven beperkt tot enkele tienden van een procent. De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend enkele tienden van een procent lager. Afgelopen week koerste de olieprijs nog flink hoger met een stijging op weekbasis van 10 procent op 68,74 dollar per vat, na een scherpe daling in de voorafgaande weken. De krachtige orkaan Ida zorgt voor gedwongen sluitingen van honderden booreilanden in de Golf van Mexico, waardoor productiebeperkingen de olieprijzen ondersteunen. "Dit is niets nieuws, maar elke orkaan is anders en brengt onzekerheid met zich mee voor de regio die een grote bijdrage levert aan de Amerikaanse productie", zei marktanalist Craig Erlam van OANDA. Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor Duitse inflatiecijfers en de aanstaande Amerikaanse woningverkopen. Bedrijfsnieuws Ajax rondde?de transfer?van Mohamed Daramy af. De aanvaller komt per direct over van FC Kopenhagen en?tekende?een contract met een looptijd van vijf seizoenen,?tot en met 30 juni 2026. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg vrijdag 0,9 procent tot 4.509,37 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 35.455,80 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 15.129,50 punten. Bron: ABM Financial News

