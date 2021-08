'OPEC+ kan besluit over productieverhoging terugdraaien' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) Het besluit van OPEC+ om de olieproductie te verhogen, kan alsnog teruggedraaid worden op de komende vergadering van het oliekartel op 1 september. Dit heeft olieminister Mohammad Abdulatif al-Fares van Koeweit tegen persbureau Reuters gezegd. Op woensdag komt oliekartel OPEC, samen met diens partners, bij elkaar om de in juli afgesproken maandelijkse verhoging van de olieproductie met 400.000 vaten per dag in de aankomende maanden te bespreken. "Nu de vierde golf van de coronacrisis in sommige gebieden toeslaat, moeten we terughoudend zijn en de geplande verhoging opnieuw overwegen", aldus de olieminister. De Amerikaanse president Joe Biden drong er recent nog op aan dat OPEC+ de olieproductie zou verhogen om een verdere stijging van de olieprijzen een halt toe te roepen, omdat de hoge prijzen het mondiale economische herstel in gevaar brengen. Fares zei dat leden van het oliekartel hier op verschillende manieren tegenaan kijken. "Er zijn bijeenkomsten met OPEC-landen, vooral met de Golfstaten, waarin duidelijk wordt dat er verschillende meningen zijn." Bron: ABM Financial News

