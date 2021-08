FlatexDegiro splitst aandeel in vieren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DeGiro

(ABM FN-Dow Jones) FlatexDegiro zal zijn aandeel in vieren splitsen, nu de koers in twee jaar tijd met meer dan 200 procent is gestegen. Dat maakte de online broker maandag bekend. "De splitsing zal meer particuliere beleggers in staat stellen om direct deel te nemen in onze groeiplannen voor de lange termijn", verklaarde CEO Frank Niehage. De lagere koers per aandeel zal de liquiditeit ook verhogen, wat kan bijdragen aan de opname van het aandeel in de Duitse MDAX-index, volgens CFO Muhamad Chahrour. Het aandeel uitstaande aandelen zal verviervoudigen tot ruim 109,7 miljoen stuk. Het aandeel zal tegen de nieuwe koers handelen vanaf 2 september. Het Duitse Flatex nam het Nederlandse Degiro over. Het aandeel noteerde op 87,30 euro eind vorige week. Bron: ABM Financial News

