Drukke macroweek voor de boeg

(ABM FN-Dow Jones) Komende week wordt druk op macro-economische gebied met heel wat inkoopmanagersindices, inflatiecijfers en het Amerikaanse jobrapport.

Maandag zien we al een Belgisch en een Duits inflatiecijfer in de agenda verschijnen. De Franse consumentenprijzen volgen een dag later.

De oplopende inflatie zet centraal bankiers meer en meer aan tot een terugdraaien van de ruime monetaire stimulusmaatregelen.

Afgelopen vrijdag bleek nog uit een speech van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve dat de centraal bankiers steeds sterker aan afbouw van het inkoopprogramma denken. Nu de inflatie op een erg hoog peil staat en ook de werkloosheid stelselmatig daalt kan het opkoopprogramma dat 120 miljard dollar per maand in de economie pompt wellicht dit jaar nog wat afgebouwd worden, het zogenoemde taperen. Erg concreet of hawkish klonk Powell in zijn virtuele Jackson Hole-toespraak evenwel niet waardoor de dollar en de langetermijnrente wat terrein prijsgaven en de beurzen opgelucht adem haalden.

Een aankondiging van tapering in november is nu het meest waarschijnlijk, volgens analist Simon Harvey van Monex Europe.

Ook op maandag staat het Nederlandse ondernemersvertrouwen geagendeerd, net als het consumentenvertrouwen in de eurozone. Het vertrouwen onder Japanse en Amerikaanse consumenten volgt dinsdag.

De Japanse industriële productie staat eveneens voor dinsdag gepland, net als de Belgische en Franse economische groei.

Dinsdag staat verder een inkoopmanagersindex uit China geprogrammeerd voor zowel de diensten als de industrie. Woensdag zien we indices voor de industrie in Japan, nogmaals China, tal van Europese landen en de Verenigde Staten. Diezelfde reeks landen staat vrijdag nogmaals gepland maar ditmaal betreft het de meningen van de inkoopmanagers in de dienstensectoren.

Banenrapporten cruciaal voor taperen

De Amerikaanse arbeidsmarkt trekt in het kader van het monetaire beleid van de Fed en het eventuele moment waarop zij gaat taperen veel aandacht. In dat opzicht wordt komende week belangrijke.

We sluiten de maand augustus af en daarbij krijgen we vrijdag dan ook het officiële banenrapport uit de VS. Verder krijgen we woensdag al een voorproefje met het rapport van loonstrookjesverwerker ADP en zullen donderdag alweer de wekelijkse steunaanvrage gepubliceerd worden.

Uit de eurozone krijgen we woensdag trouwens ook een werkloosheidscijfers. Ten slotte vermelden we nog de Amerikaanse handelsbalans van donderdag.

Bedrijfscijfers

Het cijferseizoen is in Nederland duidelijk over het hoogtepunt en het belooft op bedrijfsvlak dan ook een rustige week te worden. Maandag noteert ASR Nederland ex-dividend en dinsdag Wolters Kluwer.

In het buitenland verschijnen woensdag cijfers van Campbell Soup, Broadcom volgt donderdag.