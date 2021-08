Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,9 procent tot 4.509,37 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 35.455,80 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 15.129,50 punten.

De Dow steeg op weekbasis 1,0 procent, terwijl de S&P 500 op weekbasis 1,5 procent hoger eindigde. De Nasdaq steeg op weekbasis 2,8 procent.

De handelsdag werd gedomineerd door de virtuele bijeenkomst in Jackson Hole voor centrale banken, waarbij met name werd uitgekeken naar de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell. Een voortijdige aanscherping van het monetair beleid van de Federal Reserve kan 'bijzonder schadelijk' zijn voor de economie, waarschuwde de voorzitter in zijn speech.

Volgens Powell is er nog aanzienlijke 'slack' oftwel onderbenutting in de economie en zorgt de coronapandemie nog altijd voor onzekerheid. In de Verenigde Staten, maar ook elders ter wereld laaide het virus recent weer op vanwege de deltavariant. Volgens Powell vormt de pandemie een bedreiging voor het herstel.

Een "slecht getimede beleidsmaatregel" vertraagt volgens de Fed-voorzitter onnodig de werving van personeel en andere economische activiteit en duwt de inflatie mogelijk zelfs lager dan gewenst.

Powell bevestigde vrijdag dat de Fed er in juli van uitging dat taperen dit jaar nog zou beginnen. In zijn toespraak gaf hij echter geen sterk signaal over wanneer dat proces zal starten, waardoor de kans klein is dat er tijdens de aanstaande Fed-vergadering op 21 en 22 september iets wordt aangekondigd.

"Na het recente spervuur van sprekers van de Federal Reserve, die pleitten voor een vroege en snelle afbouw van de QE-aankopen van activa, neemt voorzitter Jerome Powell een voorzichtiger standpunt in", reageerden analisten van ING. "Een aankondiging voor afbouw in september blijft mogelijk, maar een sterk banencijfer aanstaande vrijdag is van cruciaal belang", aldus de analisten.

"Een aankondiging van tapering in november is nu het meest waarschijnlijk", zei analist Simon Harvey van Monex Europe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag tevens bekend dat het inkomen van de gemiddelde Amerikaan in juli is gestegen met 1,1 procent, terwijl de bestedingen opliepen met 0,3 procent.

Een voorlopige handelsbalans voor de maand juli toonde een daling van het Amerikaanse handelstekort.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in augustus gedaald, maar fractioneel minder dan bij een eerdere raming werd gemeld. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 81,2 eind juli naar 70,3 eind augustus.

De euro/dollar noteerde op 1,1796. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1743 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1750 op de borden.

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 2,0 procent, ofwel 1,32 dollar, hoger op 68,74 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten slechts de aanstaande woningverkopen in juli geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

HP Inc heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar boven de eigen verwachting gepresteerd, maar de omzet en opbrengsten uit PC-verkopen vielen de markt tegen. Ook had de fabrikant van personal computers en printers last van de aanhoudende problemen in de leveringsketen. Het aandeel daalde circa 0,5 procent.

Dat gold ook voor sectorgenoot Dell. Net als bij HP is de vraag naar computers groter dan wat de bedrijven momenteel kunnen leveren als gevolg van de tekorten. Dell rekent voor het lopende kwartaal wel op een omzetgroei die boven de seizoenstrend ligt. Het aandeel verloor ruim 4,0 procent.

Aandelen Peloton noteerden circa 8,5 procent lager. De maker van fitnessapparatuur gaat de prijs van zijn Peloton Bike hometrainer met 20 procent verlagen omdat de vraag in het komende jaar naar verwachting terugloopt, nadat het bedrijf de afgelopen tijd juist kon profiteren van de coronacrisis. In het vierde kwartaal van het net afgelopen boekjaar boekte Peloton verlies, maar steeg de omzet wel. Verder werd bekend dat er rechtszaken lopen tegen Peloton vanwege ongevallen met zijn hometrainers.