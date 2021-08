AEX hervat weg omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week verder gestegen, vooral geholpen door optimisme over coronavaccins en een afnemende rentevrees. Bij een slot van 787,04 punten op vrijdag, steeg de AEX 2 procent op weekbasis.

Vorige week sloot de index op 771,41 punten. Toen nam de AEX nog gas terug vanwege de zorgen over de mondiale economie en de deltavariant van het coronavirus. Begin deze week keurde de Amerikaanse FDA echter het coronavaccin van Pfizer en BioNTech volledig goed vanaf 16 jaar, wat de deur opent voor meer vaccinaties.

"De situatie op de financiële markten lijkt weer volledig naar risk-on te zijn omgeslagen", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

"Mogelijk zullen nog meer twijfelaars nu het vaccin alsnog nemen, waardoor beleggers optimistisch zijn over het herstel van de economie", zei de beleggingsspecialist naar aanleiding van de FDA-goedkeuring.

Nu het cijferseizoen over het hoogtepunt is, verschuift de blik naar de Federal Reserve. Verwacht wordt dat de Fed eind dit jaar begint met het afbouwen van de maandelijkse obligatie-opkopen, het zogenaamde taperen.

Geen taper aankondiging Fed tijdens Jackson Hole

Het jaarlijkse symposium voor centrale banken in Jackson Hole moest daarover duidelijkheid geven, maar voorzitter Jerome Powell liet niet het achterste van zijn tong zien en kwam niet met een grote aankondiging.

De Fed-voorzitter waarschuwde juist dat een voortijdige aanscherping van het monetair beleid "bijzonder schadelijk" kan zijn voor de economie.

Wel bevestigde Powell dat taperen dit jaar waarschijnlijk kan beginnen, maar noemde hij geen datum. En dus zal de Fed de komende maanden vermoedelijk nog het kruit droog houden.

"Een aankondiging van tapering in november is nu het meest waarschijnlijk", volgens Simon Harvey van Monex Europe.

Volgens de marktanalist heeft Powell met zijn toespraak de verwachtingen van een normalisatie van het monetaire beleid getemperd, "door niet alleen af te zien van het aankondigen van de timing van de tapering, maar ook door te stellen dat tapering niet de tijdslijn bepaalt voor een renteverhoging."

Hoewel dit grotendeels overeenkwam met de marktconsensus, was de reactie op de markt toch duidelijk zichtbaar, aldus Harvey, wat suggereert dat er toch nog wat angst was dat de Fed eerder dan verwacht zou gaan taperen. Na de toespraak wist de AEX te stijgen naar een nieuw record, net als de S&P en Nasdaq.

ECB blijft wel verruimend

Daar waar de Fed de geldkraan later dit jaar mogelijk dicht gaat draaien, blijft de Europese Centrale Bank nog wel even verruimend.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB die deze week verschenen dat tapering gewoonweg nog niet op de 'menukaart' van de centrale bank staat.

De laatste notulen bevestigden volgens de econoom dat de ECB vooral aandacht heeft voor de forward guidance en niet de afbouw van het accommoderende beleid. "De zomer van 2021 is duidelijk de zomer van duiven", zei hij.

Inkoopdata verdeeld

Op macro-economisch vlak waren onder meer inkoopdata deze week belangrijk. In zowel de eurozone, het Verenigd Koninkrijk als de VS lijkt in augustus sprake van een vertraging van de groei in de industrie en dienstensector.

De samengestelde index voor de eurozone daalde van 60,2 tot 59,5, terwijl die in de VK terugzakte tot 55,3, van 59,1 in juli.

Econoom Chris Williamson van Markit sprak nog steeds van een "indrukwekkend momentum" in de eurozone met een lichte daling in augustus ten opzichte van het niveau van juli. Toen steeg de economische activiteit in het hoogste tempo in 21 jaar.

De samengestelde inkoopmanagersindex voor de Verenigde Staten daalde van 59,9 in juli tot 55,4 in augustus. Dit is het laagste niveau in acht maanden.

Williamson van Markit verklaarde die daling door de verspreiding van de deltavariant. Hij wees ook op aanhoudende problemen in de leveringsketen en de toenemende frustratie onder inkoopmanagers om personeel te vinden.

Inflatiecijfers uit de VS toonden een verdere stabilisering op een nog altijd hoog niveau. De PCE-kerninflatie kwam in juli uit op 3,6 procent, net als in juni. De inflatie inclusief voedsel- en energieprijzen steeg van 4,0 naar 4,2 procent. Op maandbasis zwakte de inflatie tussen juni en juli licht af.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1793 en daarmee op weekbasis bijna een procent hoger.

De prijs van een vat WTI-olie herstelde van het stevige verlies van vorige week en steeg deze week zo'n 11 procent bij een koers van 68,75 dollar op vrijdag.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg ASR Nederland deze week 6,5 procent, waarmee het alleen Besi voor zich moest dulden in de AEX. De verzekeraar versloeg de verwachtingen ruimschoots en het dividend ging omhoog. Analisten waren tevreden. Besi won bijna 8 procent op weekbasis.

Defensieve aandelen als Ahold Delhaize, Unilever en KPN stonden deze week onder druk in de AEX. Just Eat Takeaway was de hekkensluiter met een verlies van bijna 6 procent.

In de AMX won AMG 13,5 procent op weekbasis. AMG heeft een lithium-vanadium batterij ontwikkeld voor industrieel beheer van elektrische stroomverbruik en nam daarvoor de Duitse AI-specialist Phyr 7 over. Verder zijn er geruchten dat AMG zijn lithiumtak wil verkopen. Deze week wilde AMG hier niet op ingaan en zei het enkel dat het bedrijf constant de portefeuille aan het beoordelen is om de aandeelhouderswaarde te vergroten.



De cijfers van Boskalis kregen een positief onthaal, maar het aandeel verspeelde wel een deel van de opgebouwde winst. Het aandeel van de maritieme dienstverlener steeg op weekbasis zo'n 4 procent. Degroof Petercam zag dat Boskalis de verwachtingen overtrof. De outlook en uitgesproken verwachtingen geven volgens analisten aan dat de goede prestaties zullen aanhouden.

Intertrust verloor bijna 3 procent. Het kabinet overweegt een verbod op trustkantoren, zo bleek deze week uit een brief van de Tweede Kamer.

De cijfers van Alfen kregen een negatief onthaal met een daling van zo'n 3 procent op weekbasis. In het tweede kwartaal van dit jaar trok de omzet flink aan, terwijl ook het bedrijfsresultaat hoger uitviel. De verwachtingen voor een jaaromzet in 2021 van 225 tot 250 miljoen euro werden vrijdag gehandhaafd.

Eurocommercial Properties kon uiteindelijk wel overtuigen na cijfers want het vastgoedfonds steeg op weekbasis bijna 3 procent. Degroof Petercam sprak van een goed omzetherstel.

In de AScX werden cijfers van Sif zeer goed ontvangen met een stijging op weekbasis van bijna 12 procent. ING sprak van solide resultaten.

Kendrion steeg op weekbasis bijna 6 procent na het openen van de boeken. B&S Group was na het openen van de boeken de grootste daler met een verlies van ruim 4 procent op weekbasis.