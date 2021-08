Europese beurzen hoger gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 472,34 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 15.851,75 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 6.681,92 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent hoger op 7.148,01 punten.

Het zwaartepunt lag vrijdag bij de virtuele bijeenkomst in Jackson Hole voor centrale banken en met name bij de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell. Een voortijdige aanscherping van het monetair beleid van de Federal Reserve kan 'bijzonder schadelijk' zijn voor de economie, waarschuwde de voorzitter in zijn speech.

Volgens Powell is er nog aanzienlijke 'slack' ofwel onderbenutting in de economie en zorgt de coronapandemie nog altijd voor onzekerheid. In de Verenigde Staten, maar ook elders ter wereld laaide het virus recent weer op vanwege de deltavariant. Volgens Powell vormt de pandemie een bedreiging voor het herstel.

Een "slecht getimede beleidsmaatregel" vertraagt volgens de Fed-voorzitter onnodig de werving van personeel en andere economische activiteit en duwt de inflatie mogelijk zelfs lager dan gewenst.

Powell bevestigde vrijdag dat de Fed er in juli van uitging dat taperen dit jaar nog zou beginnen. In zijn toespraak gaf hij echter geen sterk signaal over wanneer dat proces zal starten, waardoor de kans klein is dat er tijdens de aanstaande Fed-vergadering op 21 en 22 september iets wordt aangekondigd.

"Na het recente spervuur van sprekers van de Federal Reserve, die pleitten voor een vroege en snelle afbouw van de QE-aankopen van activa, neemt voorzitter Jerome Powell een voorzichtiger standpunt in", reageerden analisten van ING. "Een aankondiging voor afbouw in september blijft mogelijk, maar een sterk banencijfer aanstaande vrijdag is van cruciaal belang", aldus de analisten.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat het Franse consumentenvertrouwen in juli licht is gedaald 100 naar 99.

De euro/dollar noteerde op 1,11792. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1769 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1750 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,8 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Barclays neemt voor bijna 4 miljard dollar een creditcard portefeuille in de VS over. Het aandeel steeg 0,7 procent.

In Parijs ging ArcelorMittal aan kop met een winst van bijna 3,0 procent, STMicroelectronics was met een winst van 2,0 procent een goede tweede. Unibail-Rodamco-Westfield steeg ruim 1,5 procent. Bouygues was met een verlies van circa 2,5 procent de sterkste daler.

In Frankfurt nam Vonovia met een winst van 1,4 procent de leiding, gevolg door Infineon met een winst van 1,3 procent. Fresenius Medical Care was de sterkste daler met een verlies van 2,0 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,7 procent hoger op 4.501,31 punten. De Dow Jones index steeg 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het groen.