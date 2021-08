Wall Street richting licht hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

Veel aandacht gaat uit naar de virtuele Jackson Hole-bijeenkomst voor centrale banken en de toespraak daar van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, om 16:00 uur Nederlandse tijd.

"Er zijn twee belangrijke vragen bij het symposium", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag. "Wanneer gaat de Fed taperen en wanneer gaat de Fed over tot het verhogen van de rente? Wij denken dat de Fed in het vierde kwartaal gaat taperen en dat komt overeen met wat beleggers en analisten denken. We denken echter dat de eerste renteverhoging pas eind 2023 zal zijn en dat is later dan wat de meeste beleggers en analisten denken", aldus Boele.

Volgens beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen zal Powell in zijn toespraak vermoedelijk willen benadrukken dat het terugschroeven van de obligatie-opkopen los staat van het verhogen van de rente. Van Leenders verwacht vrijdag geen specifieke datum van Powell waarop de Fed begint met taperen.

De voorzitter van de Atlanta Fed Raphael Bostic zei vrijdag tegen CNBC dat de Amerikaanse banenrapporten in de komende maanden bepalend kunnen zijn voor de koers van het monetaire beleid. Als de banengroei in een hoog tempo doorzet, dan zou de economie in de VS de "aanzienlijke vooruitgang" hebben geboekt die de Fed wil zien voor het besluit te gaan taperen.

Een ander belangrijk agendapunt vrijdag zijn de persoonlijke inkomens en bestedingen over juli en vooral de PCE-inflatie die onderdeel is van dat rapport.

In juni kwam deze inflatie-indicator op jaarbasis uit op 4,0 procent en in juli op 4,2 procent. De PCE-kerninflatie kwam in juli uit op 3,6 procent op jaarbasis, gelijk aan het niveau in juni.

Op maandbasis zwakte de inflatie af. Verder stegen de inkomens van Amerikanen met 1,1 procent, waar een toename van 0,3 procent was voorzien. De bestedingen stegen conform de verwachting met 0,3 procent.

Een voorlopige handelsbalans voor de maand juli toonde een daling van het Amerikaanse handelstekort. Later vanmiddag verschijnt nog het definitieve consumentenvertrouwen over augustus, zoals dat gemeten wordt door de universiteit van Michigan.

De euro/dollar noteerde vanmiddag op 1,1758 terwijl een vat WTI-olie ruim een procent meer waard werd. De Golf van Mexico wordt bedreigd door een tropische storm dit weekend kan uitgroeien tot orkaan, waardoor de olieproductie in het gebied vermoedelijk wordt verstoord.

Bedrijfsnieuws

HP Inc heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar boven de eigen verwachting gepresteerd, maar de omzet en opbrengsten uit PC-verkopen vielen de markt tegen. Ook had de fabrikant van personal computers en printers last van de aanhoudende problemen in de leveringsketen.

Dat gold ook voor sectorgenoot Dell. Net als bij HP is de vraag naar computers groter dan wat de bedrijven momenteel kunnen leveren als gevolg van de tekorten. Dell rekent voor het lopende kwartaal wel op een omzetgroei die boven de seizoenstrend ligt.

HP lijkt vrijdag 5 procent lager te openen en Dell gaat een verlies van 1,5 procent tegemoet.

Aandelen Peloton noteerden voorbeurs ruim 5 procent lager. De maker van fitnessapparatuur gaat de prijs van zijn Peloton Bike hometrainer met 20 procent verlagen omdat de vraag in het komende jaar naar verwachting terugloopt, nadat het bedrijf de afgelopen tijd juist kon profiteren van de coronacrisis. In het vierde kwartaal van het net afgelopen boekjaar boekte Peloton verlies, maar steeg de omzet wel. Verder werd bekend dat er rechtszaken lopen tegen Peloton vanwege ongevallen met zijn hometrainers.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor donderdag 0,6 procent bij een slot van 4.469,92 punten, de Dow Jones index sloot 0,5 procent in de min op 35.213,12 punten en de Nasdaq daalde 0,6 procent en sloot op 14.945,81 punten.