Europese beurzen vrijwel onveranderd rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag vrijwel onveranderd in afwachting van de Amerikaanse inflatiedata met het rapport over de persoonlijke inkomens en bestedingen over juli. Ook wacht de markt op een toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell om 16.00 uur vanmiddag ter gelegenheid van het virtuele Jackson Hole-symposium van centrale bankiers.

Alle relevante indices noteerden vrijdag vlak. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur op 470,20 punten. De Duitse DAX noteerde op 15.796,20 punten. De Franse CAC 40 kende een stand van 6.665,35 punten. De Britse FTSE stond vrijdag op 7.128,07 punten.

"Er zijn twee belangrijke vragen bij het symposium", aldus valutaspecialst Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag. "Wanneer gaat de Fed taperen en wanneer gaat de Fed over tot het verhogen van de rente? Wij denken dat de Fed in het vierde kwartaal gaat taperen en dat komt overeen met wat beleggers en analisten denken. We denken echter dat de eerste renteverhoging pas eind 2023 zal zijn en dat is later dan wat de meeste beleggers en analisten denken", aldus Boele.

Het Franse consumentenvertrouwen over juli daalde licht naar 99.

Vanmiddag staan in de Verenigde Staten, naast de inkomens en bestedingen, de voorlopige handelsbalans over juli en het definitieve consumentenvertrouwen over augustus, zoals dat gemeten wordt door de universiteit van Michigan, centraal.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het groen op 68,22 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 70,85 dollar werd betaald, een stijging van 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1755. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1769 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1750 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Zowel in Parijs als in Frankfurt was de stemming zeer afwachtend waarmee de plussen en minnen zeer dicht bij de slotnoteringen van donderdag bleven.

Barclays meldde de overname van een creditcardportefeuille in de VS voor bijna 4 miljard dollar, maar het aandeel bewoog daar niet sterk op. Elders verloren financials als ING, Deutsche Bank en BNP Paribas zo'n 1 tot 1,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De S&P 500 verloor donderdag 0,6 procent bij een slot van 4.469,92 punten, de Dow Jones index sloot 0,5 procent in de min op 35.213,12 punten en de Nasdaq daalde 0,6 procent en sloot op 14.945,81 punten.