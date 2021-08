Valuta: Powell in focus

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag nog altijd aan de bovenkant van de relatief smalle bandbreedte van 1,1650 tot 1,1750 dollar, in afwachting van de Amerikaanse inflatiedata met het rapport over de persoonlijke inkomens en bestedingen over juli. Ook wacht de markt op een toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell om 16.00 uur vanmiddag ter gelegenheid van het virtuele Jackson Hole-symposium van centrale bankiers.

"De toespraak van Powell zal vrijdag alle aandacht van de valutamarkt trekken", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Het gaat daarbij om ieder verschil ten opzichte van hetgeen door de Fed tot nog toe is gemeld over tapering", aldus Boele.

"Er zijn twee belangrijke vragen bij het symposium: wanneer gaat de Fed taperen en wanneer gaat de Fed over tot het verhogen van de rente? Wij denken dat de Fed in het vierde kwartaal gaat taperen en dat komt overeen met wat beleggers en analisten denken. We denken echter dat de eerste renteverhoging pas eind 2023 zal zijn en dat is later dan wat de meeste beleggers en analisten denken. Als het uitpakt zoals wij het zien, dan werkt deze combinatie negatief door op de dollar", aldus Boele.

Beleggers blijven volgens de specialist verder nerveus over de snelle verspreiding van de Covid-deltavariant en de situatie in Afghanistan.

De valutaspecialist van ABN AMRO stond vrijdag apart stil bij de Zwitserse frank. "Sinds eind maart zijn beleggers minder optimistisch geworden en zijn rentes op staatsobligaties gedaald, eerst in de VS en het VK en later ook in de Duitsland en dat heeft de frank gesteund. Verder zijn beleggers nog steeds nerveus over de snelle verspreiding van de Covid-deltavariant en hebben de ontwikkelingen in Afghanistan geleid tot meer vraag naar veilige havens", aldus Boele.

ABN AMRO denkt dat de frank te ver is gestegen. "Zodra beleggers minder nerveus worden over de deltavariant en de situatie in Afghanistan verbetert, kan de frank mogelijk weer dalen en daar komt bij dat de Zwitserse centrale bank helemaal niet zit te wachten op een sterkere munt. In juni gaf ze al aan dat de frank duur is en dat ze bereid is op de valutamarkten te interveniëren mocht dat nodig zijn, terwijl de frank op een lager punt stond dan nu.

Op 7 september aanstaande publiceert de centrale bank de cijfers over de vreemde valutareserves in augustus. "Als de centrale bank geïntervenieerd heeft, dan is dit in deze cijfers te zien. Op 23 september komt het beleidscomité van de centrale bank bijeen en één van de te bespreken onderwerpen zal de sterke frank zijn. We denken dat de centrale bank pas overgaat tot het verhogen van de rente, nadat de ECB dit gedaan heeft, iets wat nog jaren kan duren. Het komt erop neer dat we een daling van de frank verwachten ten opzichte van de euro", aldus Boele.

Het Franse consumentenvertrouwen over juli daalde licht naar 99.

Vanmiddag staan in de Verenigde Staten, naast de inkomens en bestedingen, de voorlopige handelsbalans over juli en het definitieve consumentenvertrouwen over augustus, zoals dat gemeten wordt door de universiteit van Michigan, centraal.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,1752 dollar. De Europese munt noteerde eveneens onveranderd op 0,8577 Britse pond. Het Britse pond bleef vrijdag stabiel op 1,3703 dollar.