Barclays neemt creditcardportefeuille in VS over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays neemt via zijn dochterbedrijf Barclays Bank Delaware een creditcardportefeuille in de Verenigde Staten over van Synchrony Bank voor 3,8 miljard dollar. Dit maakte de Britse bank vrijdag bekend. Het gaat om creditcards die Synchrony Bank heeft uitgegeven in samenwerking met retailer Gap. Barclays financiert de deal met bestaande middelen en verwacht de overname in het tweede kwartaal van 2022 af te ronden. Bron: ABM Financial News

