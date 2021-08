Beursupdate: beleggers in afwachting van Jackson Hole

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van 11:00 uur won de AEX 0,2 procent op 781,90 punten. Beleggers wachten op een toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve vanmiddag op het Jackson Hole-symposium.

"Beleggers zijn geïnteresseerd in wat de Amerikaanse centrale bank de komende maanden gaat doen met de nu nog wijd openstaande geldkraan", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Als Powell vandaag een speech houdt waarin hij hint op minder stimulering door de Fed, zullen de rentes naar verwachting verder oplopen."

Volgens analist Mikael Olai Milhoj van Danske Bank is het nog te vroeg voor details over de plannen om de inkoop van obligaties terug te schroeven. "Volgende week vrijdag krijgen we nog een banenrapport uit de Verenigde Staten. Dan heeft de Fed meer informatie over de impact van de deltavariant van het coronavirus op de economie", aldus de analist.

Wiersma ziet verder dat de omzetten op de beurs laag blijven.

Het muntpaar euro/dollar koerste vrijwel vlak op 1,1754. De olieprijzen stegen ruim een procent.

Naast de ontwikkelingen in Jackson Hole hebben beleggers vandaag ook onder meer oog voor de vrijgave van het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Ook de inflatiecijfers die verschijnen met het rapport over de persoonlijke inkomens en bestedingen in de VS in juli zullen veel aandacht krijgen. De PCE-inflatie is voor de Fed een belangrijke indicator voor het monetaire beleid.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen de 'chippers' Besi, ASML en ASMI 1 tot 1,5 procent. Just Eat Takeaway was de dissonant met een verlies van 4,5 procent.

In de AMX kregen de cijfers van Alfen een negatief onthaal met een daling van ruim 5 procent. In het tweede kwartaal van dit jaar trok de omzet flink aan, terwijl ook het bedrijfsresultaat hoger uitviel. De verwachtingen voor een jaaromzet in 2021 van 225 tot 250 miljoen euro werden vrijdag gehandhaafd.

AMG won een procent in de Midcap, net als WDP, maar verder waren de winsten bescheiden.

Eurocommercial Properties kon niet overtuigen na cijfers en het vastgoedfonds verloor bijna 4 procent. Desondanks sprak Degroof Petercam van een goed omzetherstel.

In de AScX werden cijfers van Sif wel goed ontvangen met een stijging van meer dan 2 procent. ING sprak van solide resultaten.