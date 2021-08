Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Galapagos aanzienlijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor Galapagos aanzienlijk verlaagd van 77,00 naar 55,00 euro bij handhaving van het Neutraal advies. De analisten merkten op dat het aandeel onder de kaspositie noteert, maar dat dit geen reden is om positiever te worden over het aandeel. "Na enkele moeilijke maanden waarin diverse studies niet de gewenste resultaten lieten zien, is Galapagos in een uitdagende positie terecht gekomen", aldus de marktvorsers. Nu het Toledo-programma geen prioriteit meer heeft en de focus nu op andere programma's ligt, zet UBS in op één succesvol middel in plaats van twee successen. Gezien de recente ontwikkelingen haalde UBS diverse studies die zich in een vroege fase bevinden uit de waardering van het aandeel. Als gevolg kwam de bank tot een lager koersdoel. Het aandeel Galapagos koerste vrijdagochtend 2,1 procent lager op 47,58 euro. Bron: ABM Financial News

