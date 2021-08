Schiphol boekt nog altijd verlies

(ABM FN-Dow Jones) Schiphol Group is in het afgelopen half jaar stevig in de rode cijfers cijfers gebleven vanwege de impact van de coronapandemie, maar is gematigd positief over de tweede helft van het jaar. Dit kwam vrijdagochtend naar voren uit het halfjaarbericht van de luchthaven.

In de eerste zes maanden van 2020 registreerde Amsterdam Airport Schiphol een afname van het aantal passagiers naar 5,6 miljoen, van de 13,1 miljoen over de eerste zes maanden van 2020 en 34,5 miljoen passagiers over de eerste zes maanden van 2019.

Het aantal vliegbewegingen daalde daarnaast nu met 25,8 procent naar 86.037. Het vrachtvolume liet juist een stijging zien van 27,7 procent.

Schiphol moest door deze ontwikkelingen een nettoverlies over de eerste zes maanden van 2021 bekendmaken van 158 miljoen euro. Vorig jaar boekte de luchthaven over deze verslagperiode al een verlies van 246 miljoen euro. Over de eerste zes maanden van 2019 schreef het bedrijf nog een nettowinst van 133 miljoen euro.

Het bedrijf gaf in een commentaar op de ontwikkelingen aan dat het lopende boekjaar een herstel laat zien, dat echter minder is dan verwacht. Schiphol is door een hogere vaccinatiegraad en een geleidelijke opheffing van de reisbeperkingen gematigd positief voor het tweede halfjaar.