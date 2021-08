Vlakke start Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een neutrale opening tegemoet in afwachting van hints uit Jackson Hole over het rentebeleid van de Federal Reserve.

Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de de beursgong op een verlies van 0,1 procent.

Donderdag deed de AEX in lijn met de andere Europese hoofdbeurzen nog een stapje terug met een daling van 0,2 procent naar 780,31 punten. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets namen Europese beleggers gas terug en waren de volumes laag in aanloop naar een toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, vandaag tijdens het Jackson Hole-symposium voor centrale banken.

Ook op Wall Street hielden beleggers donderdagavond hun kruit droog en de hoofdindices daalden ruim een half procent. "Risicovolle activa hebben het deze week tot nog toe goed gedaan dus we zien wat winstnemingen richting het Fed-evenement", zei vermogensbeheerder Shaniel Ramjee van Pictet Asset Management.

Fed-voorzitter Jerome Powell zal naar verwachting vandaag een routekaart aanreiken voor het terugschroeven van de obligatie-opkopen, nu de Amerikaanse economie flink is hersteld van de Covid-pandemie. De Fed koopt nu nog maandelijks voor minstens 120 miljard dollar aan obligaties op om de langere rente te beteugelen en de economische groei aan te jagen.

Het lage rentebeleid en het opkopen van obligaties zijn aanjagers geweest voor de internationale aandelenmarkten, die sinds de bodem tijdens de coronapaniek eind maart 2020 een imposante rally hebben neergezet. Zo is de stand van de AEX in deze periode van nog geen anderhalf jaar verdubbeld.

Ook de Aziatische beurzen blijven vanochtend dichtbij huis. De Chinese beurzen winnen ongeveer een half procent, terwijl Tokio juist een half procent prijs geeft. Sydney en Seoel noteren vlak.

De Amerikaanse olie-future wint vanochtend 1 procent. Donderdagavond koerste de future in New York juist nog 1,4 procent lager naar 67,42 dollar per vat. Beleggers maakten zich de afgelopen tijd veel zorgen over de impact van het oplaaiende deltavariant van het coronavirus op het economisch herstel en de vraag naar olie.

Naast de ontwikkelingen in Jackson Hole hebben beleggers vandaag ook onder meer oog voor de vrijgave van het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

De nettowinst van HAL Trust verbeterde in de eerste helft van 2021 op jaarbasis van 89 miljoen, of 1,05 euro per aandeel, naar 599 miljoen euro, of 7,01 euro. "De toename van het resultaat is het gevolg van hogere resultaten van GrandVision", aldus HAL, dat wees op een effect van 212 miljoen euro. Ook de ondernemingen in het niet-genoteerde segment droegen bij aan de winstverbetering, aldus HAL.

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet van Alfen op jaarbasis met 33 procent tot 61,5 miljoen euro. Over de eerste zes maanden van dit jaar was er sprake van een omzetgroei van 28 procent tot 115,3 miljoen euro. De aangepaste EBITDA kwam uit op 9,7 miljoen euro en maakt inmiddels 15,9 procent van de omzet uit. Dit was een jaar eerder 5,4 miljoen euro en 11,7 procent.

Sif meldde over de eerste helft van 2021 een omzet van 249,3 miljoen euro tegen 151,2 miljoen euro over de eerste zes maanden van 2020. Het operationeel resultaat (EBITDA) kwam uit op 20,2 miljoen euro, beduidend meer dan de 11,5 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar.

Brill is in de eerste helft van 2021 in nipt in de rode rode cijfers gedoken op een hogere omzet, vanwege een reeks eenmalige kosten in verband met de overname van Vandenhoeck & Ruprecht.

Slotstanden Wall Street.

De S&P 500 verloor donderdag 0,6 procent bij een slot van 4.469,92 punten, de Dow Jones index sloot 0,5 procent in de min op 35.213,12 punten en de Nasdaq daalde 0,6 procent en sloot op 14.945,81 punten.