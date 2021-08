Omzet en winstgevendheid Sif stevig in de lift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft in de eerste helft van 2021 de omzet en winstgevendheid flink zien oplopen. Dit bleek vrijdag uit een kwartaalupdate van de Roermondse funderingsspecialist. Sif meldde een omzet van 249,3 miljoen euro tegen 151,2 miljoen euro over de eerste zes maanden van 2020. Dit leverde een bijdrage, dat wil zeggen de omzet minus de kosten voor grondstoffen, werk door onderaannemers, logistiek en andere externe projectgerelateerde posten, op van 57,7 miljoen euro. Dat was 45,7 miljoen euro vorig jaar. Het operationeel resultaat (EBITDA) kwam uit op 20,2 miljoen euro, beduidend meer dan de 11,5 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar. Aan het einde van juni had Sif een nettokaspositie van 61,7 miljoen euro tegen 38,3 miljoen euro eind juni 2020. Het orderboek van Sif voor 2022 en de jaren erna was per 27 augustus van dit jaar voor 400 kiloton gevuld, waarbij nog over 130 kiloton exclusief wordt onderhandeld. Outlook Voor de rest van het jaar verwacht Sif een productie van ongeveer 90 kiloton, waarmee de jaarproductie uit kan komen tussen 180 en 185 kiloton. Het grootste deel van de productie heeft betrekking op het Doggerbank-project. Het bedrijf verwacht dit jaar een stabiel EBITDA-resultaat. Het aandeel Sif sloot donderdag op een rood Damrak 0,5 procent lager op 15,60 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.