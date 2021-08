Alfen ziet omzet verder aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet flink zien stijgen, terwijl ook het bedrijfsresultaat hoger uitviel. Dit bleek vrijdagochtend uit cijfers van de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie. CEO Marco Roeleveld sprak van een goede eerste helft van het jaar. De topman zag dat Alfen in het tweede kwartaal de omzetgroei zag versnellen ten opzichte van het eerste kwartaal, dankzij een gunstige groei van de markt voor alle activiteiten. "Onze markten worden steeds minder geraakt door de coronacrisis, nu er goede vooruitgang wordt geboekt met de vaccinatieprogramma's in Europa", aldus Roeleveld. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 33 procent tot 61,5 miljoen euro. Over de eerste zes maanden van dit jaar was er sprake van een omzetgroei van 28 procent tot 115,3 miljoen euro. De omzet uit energieopslag steeg met 47 procent aanzienlijk, terwijl de opbrengsten uit het opladen van elektrische voertuigen met 68 procent aantrok. De brutomarge bedroeg in het afgelopen kwartaal 22,4 procent tegen 16,7 procent een jaar eerder. De aangepaste EBITDA kwam uit op 9,7 miljoen euro en maakt inmiddels 15,9 procent van de omzet uit. Dit was een jaar eerder 5,4 miljoen euro en 11,7 procent. Outlook De verwachtingen voor een jaaromzet in 2021 van 225 tot 250 miljoen euro werden vrijdag gehandhaafd. Bron: ABM Financial News

