Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 25 punten voor de Duitse DAX, een min van 6 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 5 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag lager geëindigd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op lage volumes en een zwakke sessie in Azië, waardoor beleggers voorafgaand aan de Jackson Hole-bijeenkomst en toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, gas terugnamen.

Op macro-economisch vlak werd donderdag in Europa bekend dat het Duitse consumentenvertrouwen in september stevig is gedaald. De vertrouwensindex daalde van 0,4 negatief naar 1,2 negatief.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB dat tapering gewoonweg nog niet op de 'menukaart' van de centrale bank staat. De laatste notulen bevestigen volgens de econoom dat het enige waar de centrale in juli aandacht voor had was de forward guidance en niet de afbouw van het accommoderende beleid. "De zomer van 2021 is duidelijk de zomer van duiven", zei hij.

Bedrijfsnieuws

Delivery Hero heeft in de eerste helft van dit jaar het aantal bestellingen flink zien aantrekken. Het aandeel sloot ruim 3 procent lager.

Bouygues heeft zijn jaaroutlook verhoogd nadat het Franse bouw- en mediaconglomeraat over de eerste helft van dit jaar zwarte cijfers schreef. Het aandeel steeg een procent

Deutsche Bank daalde donderdag ruim 2 procent. De Amerikaanse beurswaakhond SEC en federale aanklagers zijn een onderzoek gestart naar de vermogensbeheertak DWS Group van Deutsche Bank, zo meldde de The Wall Street Journal, nadat een voormalige directeur Duurzaamheid zei dat de vermogensbeheerder zijn inspanningen om duurzame beleggingscriteria toe te passen had overdreven.

Euro STOXX 50 4.169,87 (-0,3%)

STOXX Europe 600 470,34 (-0,3%)

DAX 15.793,62 (-0,4%)

CAC 40 6.666,03 (-0,2%)

FTSE 100 7.124,98 (-0,4%)

SMI 12.409,03 (+0,4%)

AEX 780,31 (-0,2%)

BEL 20 4.311,35 (-0,3%)

FTSE MIB 25.861,52 (-0,8%)

IBEX 35 8.892,70 (-0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag licht hoger.



De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd. Beleggers namen gas terug, nadat de S&P 500 woensdag voor de 51e keer dit jaar zijn recordstand aanscherpte.

"Risicovolle activa hebben het deze week tot nog toe goed gedaan dus we zien wat winstnemingen richting het Fed-evenement", volgens vermogensbeheerder Shaniel Ramjee van Pictet Asset Management.

De markt wacht op het symposium van centrale banken in Jackson Hole, dat vanwege de coronapandemie ook dit jaar online plaats vindt. Fed-voorzitter Jerome Powell geeft vrijdag een toespraak.

"Opmerkingen van centraal bankiers en financieel experts zijn cruciaal voor beleggers omdat die hints kunnen bevatten over wanneer de Fed gaat taperen. Onverwachte opmerkingen kunnen zorgen voor marktvolatiliteit", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Berichten over een aantal dodelijke explosies op het vliegveld van Kabul werden door de markten voor kennisgeving aangenomen.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week iets meer dan verwacht is opgelopen. Het aantal aanvragen steeg met 4.000 naar 353.000 aanvragen, terwijl economen rekenden op 350.000 aanvragen.

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar iets harder gegroeid dan bij een eerdere raming werd gemeld, maar bleef toch achter bij de verwachting van economen. Het bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal van dit jaar op jaarbasis met 6,6 procent gestegen. Bij een eerdere raming werd nog uitgegaan van een groei met 6,5 procent. Economen rekenden op een groei van 6,7 procent.

"De steunaanvragen lopen niet heel hard op hoewel het coronavirus weer is opgelaaid en de economie blijft in een hoog tempo groeien, dus beleggers zullen met nog meer belangstelling luisteren naar de toespraak van voorzitter Powell [vrijdag]", aldus Chris Zaccarelli, chief investment officer bij Independent Advisor Alliance.

Een vat WTI-olie werd na de recente prijsrally ruim een procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Salesforce.com sloot bijna 3 procent hoger. De Amerikaanse specialist in cloud-software heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht.

Pure Storage steeg bijna 14 procent. De producent van all-flash hardware- en softwareproducten voor gegevensopslag verhoogde zijn omzetprognoses voor het hele boekjaar.

Cosmeticabedrijf Coty steeg donderdag bijna 15 procent na beter dan verwachte cijfers.

S&P 500 index 4.469,92 (-0,6%)

Dow Jones index 35.213,12 (-0,5%)

Nasdaq Composite 14.945,81 (-0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld.

Nikkei 225 27.605,35 (-0,5%)

Shanghai Composite 3.518,83(+0,5%)

Hang Seng 25.546,37 (+0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1762. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1753.

USD/JPY Yen 109,91

EUR/USD Euro 1,1762

EUR/JPY Yen 129,28

MACRO-AGENDA:

08:45 Consumentenvertrouwen - Augustus (Fra)

14:30 Persoonlijke inkomens en bestedingen - Juli (VS)

14:30 Handelsbalans - Juli vlpg. (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Augustus def. (VS)

00:00 Fed-symposium Jackson Hole (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten