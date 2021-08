HP presteert boven eigen verwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) HP Inc heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar boven de eigen verwachting gepresteerd, maar de omzet en opbrengsten uit PC-verkopen vielen de markt tegen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de fabrikant van personal computers en printers. CEO Enrique Lores sprak van een solide kwartaal. De nettowinst verbeterde van 700 miljoen naar 1,1 miljard dollar, of 0,92 dollar per aandeel. Vooraf rekende HP zelf op een winst per aandeel van 0,77 tot 0,81 dollar. De aangepaste winst was met 1,00 dollar ook beter dan de 0,81 tot 0,85 dollar die het bedrijf voorspelde. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 0,84 dollar per aandeel. De operationele marge verbeterde op jaarbasis van 5,4 naar 9,0 procent, terwijl de omzet met 7 procent steeg naar 15,3 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 15,9 miljard dollar. Het leeuwendeel van de omzet kwam uit de verkoop van PC's en laptops, maar die omzet van 10,4 miljard dollar was vlak ten opzichte van een jaar eerder. De omzet uit printeractiviteiten steeg met 24 procent tot 4,9 miljard dollar. Outlook Voor het lopende vierde kwartaal rekent HP op een winst per aandeel van tussen de 0,82 en 0,88 dollar en een aangepaste winst per aandeel van 0,84 tot 0,90 dollar. Voor heel het boekjaar 2021 gaat HP uit van een winst per aandeel van 3,56 tot 3,62 dollar en een aangepaste winst per aandeel van 3,69 tot 3,75 dollar. Verder verwacht het bedrijf een vrije kasstroom van tenminste 4 miljard dollar. Het aandeel HP sloot donderdag licht lager. In de nabeurshandel daalde het aandeel 2 procent. Bron: ABM Financial News

