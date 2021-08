Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag lager, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 verloor 0,3 procent, net als de Dow Jones index en Nasdaq.

Beleggers nemen gas terug, nadat de S&P 500 woensdag voor de 51e keer dit jaar zijn recordstand aanscherpte. Het kwartaalcijferseizoen is succesvol verlopen maar de zorgen over de stijgende coronabesmettingen nemen ook toe. Ondertussen wachten de markten op meer duidelijkheid over het moment waarop de Federal Reserve zijn accommoderende monetaire beled gaat terugdraaien.

Daarom wordt uitgekeken naar het symposium van centrale banken in Jackson Hole, dat vanwege de coronapandemie ook dit jaar online plaats vindt. Fed-voorzitter Jerome Powell geeft vrijdag een toespraak.

"Opmerkingen van centraal bankiers en financieel experts zijn cruciaal voor beleggers omdat die hints kunnen bevatten over wanneer de Fed gaat taperen. Onverwachte opmerkingen kunnen zorgen voor marktvolatiliteit", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week iets meer dan verwacht is opgelopen. Het aantal aanvragen steeg met 4.000 naar 353.000 aanvragen, terwijl economen rekenden op 350.000 aanvragen.

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar iets harder gegroeid dan bij een eerdere raming werd gemeld, maar bleef toch achter bij de verwachting van economen. Het bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal van dit jaar op jaarbasis met 6,6 procent gestegen. Bij een eerdere raming werd nog uitgegaan van een groei met 6,5 procent. Economen rekenden op een groei van 6,7 procent.

"De steunaanvragen lopen niet heel hard op hoewel het coronavirus weer is opgelaaid en de economie blijft in een hoog tempo groeien, dus beleggers zullen met nog meer belangstelling luisteren naar de toespraak van voorzitter Powell [vrijdag]", aldus Chris Zaccarelli, chief investment officer bij Independent Advisor Alliance.

De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,1753. Een vat WTI-olie werd na de recente prijsrally wat goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Salesforce.com noteerde bijna 5 procent hoger. De Amerikaanse specialist in cloud-software heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht.

Pure Storage steeg 14,5 procent. De producent van all-flash hardware- en softwareproducten voor gegevensopslag verhoogde zijn omzetprognoses voor het hele boekjaar.

Cosmeticabedrijg Coty steeg donderdag ruim 16 procent na beter dan verwachte cijfers.

HP Inc. komt donderdag nabeurs met kwartaalcijfers. In aanloop daalde het aandeel een half procent.