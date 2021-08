Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten. De STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent lager op 470,34 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,4 procent en sloot op 15.793,62 punten. De Franse CAC 40 eindigde 0,2 procent lager op 6.666,03 punten. De Britse FTSE verloor donderdag 0,4 procent bij een slot van 7.124,98 punten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op lage volumes en een zwakke sessie in Azië, waardoor beleggers voorafgaand aan de Jackson Hole-bijeenkomst en toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, gas terugnamen. Verder zag Hewson ook wat voorzichtigheid nadat bekend werd dat er twee explosies zijn geweest op het vliegveld van Kabul, waar coalitietroepen de afgelopen tijd mensen evacueerden nu de Taliban de macht heeft overgenomen in Afghanistan. Op macro-economisch vlak werd donderdag in Europa bekend dat het Duitse consumentenvertrouwen in september stevig is gedaald. De vertrouwensindex daalde van 0,4 negatief naar 1,2 negatief. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB dat tapering gewoonweg nog niet op de 'menukaart' van de centrale bank staat. De laatste notulen bevestigen volgens de econoom dat het enige waar de centrale in juli aandacht voor had was de forward guidance en niet de afbouw van het accommoderende beleid. "De zomer van 2021 is duidelijk de zomer van duiven", zei hij. De euro/dollar noteerde op 1,1761. Een vat WTI-olie werd na de recente rally een procent goedkoper en handelde op 67,50 dollar. Bedrijfsnieuws Delivery Hero heeft in de eerste helft van dit jaar het aantal bestellingen flink zien aantrekken. Het aandeel sloot ruim 3 procent lager. Bouygues heeft zijn jaaroutlook verhoogd nadat het Franse bouw- en mediaconglomeraat over de eerste helft van dit jaar zwarte cijfers schreef. Het aandeel steeg een procent Deutsche Bank daalde donderdag ruim 2 procent. De Amerikaanse beurswaakhond SEC en federale aanklagers zijn een onderzoek gestart naar de vermogensbeheertak DWS Group van Deutsche Bank, zo meldde de The Wall Street Journal, nadat een voormalige directeur Duurzaamheid zei dat de vermogensbeheerder zijn inspanningen om duurzame beleggingscriteria toe te passen had overdreven. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot in het rood. Bron: ABM Financial News

