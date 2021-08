AEX lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,2 procent tot 780,31 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,2 procent.

In lijn met de rest van Europa boekte het Damrak donderdag verliezen, omdat beleggers voorzichtigheid betrachtten in afwachting van het symposium van de Federal Reserve in Jackson Hole en vanwege zorgen over de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus.

"Nu de zomer ten einde loopt zijn ook de vooruitzichten voor de markten aan het veranderen. De verwachting van Fidelity voor de tweede helft van het jaar is dat de inflatie hoog blijft, vooral in de VS, en dat de economische groei vertraagt maar wel nog boven de langere termijn trend uitkomt", zei Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, voor de camera van ABM Financial News.

Klik hier voor: piek van de groei bereikt

Op macro-economisch vlak werd donderdag in Europa bekend dat het Duitse consumentenvertrouwen in september stevig is gedaald. De vertrouwensindex daalde van 0,4 negatief naar 1,2 negatief.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB dat tapering gewoonweg nog niet op de 'menukaart' van de centrale bank staat. De laatste notulen bevestigen volgens de econoom dat het enige waar de centrale in juli aandacht voor had was de forward guidance en niet de afbouw van het accommoderende beleid. "De zomer van 2021 is duidelijk de zomer van duiven", zei hij.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week iets meer is opgelopen dan verwacht. Tevens werd bekend dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal van dit jaar iets harder is gegroeid dan bij een eerdere raming werd gemeld, maar toch licht achter bleef bij de verwachtingen. De Amerikaanse economie groeide in het tweede kwartaal op jaarbasis 6,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1761. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1768 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1770 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot een procent lager na de recente rally.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 9 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Signify met een winst van 2,3 procent. Credit Suisse haalde het aandeel van de verkooplijst, zo merkte senior financial economist Tom Simonts van KBC op.

ASR Nederland steeg 0,8 procent, nadat de verzekeraar woensdag al flink in de lift zat na vrijgave van cijfers. ASR blijft de verwachtingen overtreffen, dankzij lage kosten ten opzichte van concurrenten, zo stelden analisten van Berenberg vanochtend.

IMCD won 0,9 procent, Randstad steeg 0,3 procent, terwijl ArcelorMittal onderaan bungelde met een verlies van 2,4 procent. ASMI en ASML verloren tot 0,7 procent, terwijl Besi 0,1 procent steeg.

In de AMX ging Galapagos aan kop met een winst van 1,4 procent, Alfen verloor 5,8 procent en was daarmee de sterkste daler van de midkappers.

In de AScX kregen de cijfers van Van Lanschot Kempen een positief onthaal met een stijging van 1,5 procent. De bank heeft in het eerste halfjaar veel meer winst geboekt, dankzij fors hogere fee-inkomsten, maar zag de geldinstroom van particulieren grotendeels teniet gedaan door de uitstroom van institutioneel geld.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent lager op 4.483,29 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het rood.