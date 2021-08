Video: piek economische groei bereikt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) We hebben de piek van de economische groei bereikt, maar stevenen niet af op een laagconjunctuur. Dit zei Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, voor de camera van ABM Financial News. "Nu de zomer ten einde loopt zijn ook de vooruitzichten voor de markten aan het veranderen. De verwachting van Fidelity voor de tweede helft van het jaar is dat de inflatie hoog blijft, vooral in de VS, en dat de economische groei vertraagt maar wel nog boven de langere termijn trend uitkomt", zei Schepers. Klik hier voor: piek van de groei bereikt Bron: ABM Financial News

