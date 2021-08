Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen donderdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood. Daarmee weten de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend van de voorgaande dagen niet vast te houden, vanwege zorgen over het wereldwijd stijgende aantal coronavirusgevallen. De S&P 500 sloot woensdag voor de 51ste keer dit jaar op recordniveau. Sterke bedrijfswinsten over het tweede kwartaal compenseerden voor twijfels over het tempo van het economisch herstel. "De markt is gefocust op de inflatie en op de vraag of dit impact heeft op het beleid van de Federal Reserve", zei marktanalist Tom Martin van Globalt Investments. "Er is echter zoveel onzekerheid en zoveel tegenstrijdige informatie", voegde hij daaraan toe, verwijzend naar de verspreiding van de deltavariant. "Het is moeilijk in te schatten wat er met mensen en bedrijven gebeurt", zei hij. Op macro-economisch vlak staan donderdag de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd en economische groeicijfers over het tweede kwartaal. De euro/dollar noteerde op 1,1775. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1768 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,1770 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 1,0 procent lager. Bedrijfsnieuws Salesforce.com noteerde voorbeurs 2,5 procent hoger. De Amerikaanse specialist in cloud-software heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. CEO Marc Benioff sprak van een 'fenomenaal' kwartaal waarin het concern profiteerde van een versnelling wereldwijd bij bedrijven en overheden van hun digitale transformaties. Pure Storage steeg voorbeurs 12,2 procent. De producent van all-flash hardware- en softwareproducten voor gegevensopslag verhoogde zijn omzetprognoses voor het hele boekjaar. Splunk won voorbeurs 1,6 procent. De aanbieder van clouddiensten publiceerde woensdag laat sterke kwartaalcijfers en gaf tevens een sterke outlook af. HP Inc. komt donderdag nabeurs met kwartaalcijfers. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,2 procent hoger op 4.496,19 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het groen op 35.405,50 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 15.041,86 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.