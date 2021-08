Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager in afwachting van datgene dat bij de onlinebijeenkomst van Jackson Hole voor centrale bankiers wordt gezegd over de kans op tapering. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,4 procent op 469,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 15.754,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,4 procent met een stand van 6.647,95 punten. De Britse FTSE verloor donderdag 0,4 procent naar 7.121,20 punten. Morgen staat een toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell op de agenda en die zal nauwlettend in de gaten worden gehouden als het gaat om indicaties voor een aanstaande inperking van het inkoopprogramma. Als die inderdaad blijken kan dat gevolgen hebben voor het rentesentiment en voor de stemming op de aandelenmarkten. De Duitse consument had er, zo bleek donderdag, voor september duidelijk minder vertrouwen in. Ook de Franse ondernemer leverde een deel van zijn vertrouwen, maar dan voor augustus, in. Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen en de tweede raming van de groei van de Amerikaanse economie over het tweede kwartaal op de agenda, met voor de steunaanvragen een verwacht aantal van 350.000 tegen 348.000 een week eerder. Verder is er een optreden van ECB-bestuurder Isabel Schnabel tijdens een zogeheten rondtafelbijeenkomst van de centrale bank waarbij de strategische kijk op zaken centraal staat. Olie noteerde donderdag lager. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het rood op 67,58 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 70,59 dollar werd betaald, een daling van 1,0 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1760. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1761 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1766 op de borden.



Bedrijfsnieuws Delivery Hero heeft in de eerste helft van dit jaar het aantal bestellingen flink zien aantrekken. De koers van het aandeel noteerde 1,4 procent lager. Bouygues heeft zijn jaaroutlook verhoogd nadat het Franse bouw- en mediaconglomeraat over de eerste helft van dit jaar zwarte cijfers schreef. De koers van het aandeel noteerde 1,5 procent hoger. De koers van het aandeel Deutsche Bank daalde donderdag 1,5 procent. De Amerikaanse beurswaakhond SEC en federale aanklagers zijn een onderzoek gestart naar de vermogensbeheertak DWS Group van Deutsche Bank, zo meldde de The Wall Street Journal, nadat een voormalige directeur Duurzaamheid zei dat de vermogensbeheerder zijn inspanningen om duurzame beleggingscriteria toe te passen had overdreven. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,2 procent tot 4.496,19 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 35.405,50 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 15.041,86 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.