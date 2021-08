Valuta: euro prijshoudend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag aan de bovenzijde van zijn bandbreedte van 1,1750 dollar, maar zinspelingen op een beperking van de inkoop van obligaties door de Federal Reserve kunnen de Europese munt weer onder de 1,1700 dollar laten bewegen. "De bijeenkomst van centrale bankiers van Jackson Hole gaat vandaag van start met morgen een toespraak van de voorzitter van de Fed Jerome Powell", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Als Powell daarin het woord tapering laat vallen als toekomstige stap dan heb je kans dat de dollar weer een ritje omhoog maakt", aldus Van der Meer. Van der Meer verwacht dat het daarbij blijft, in afwachting van de Amerikaanse banendata over augustus, die volgende week vrijdag worden gepubliceerd. De Duitse consument had er, zo bleek donderdag, voor september duidelijk minder vertrouwen in. Ook de Franse ondernemer leverde een deel van zijn vertrouwen, maar dan voor augustus, in. Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen en de tweede raming van de groei van de Amerikaanse economie over het tweede kwartaal op de agenda, met voor de steunaanvragen een verwacht aantal van 350.000 tegen 348.000 een week eerder. Verder is er een optreden van ECB-bestuurder Isabel Schnabel tijdens een zogeheten rondtafelbijeenkomst van de centrale bank waarbij de strategische kijk op zaken centraal staat. De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,1762 dollar. De Europese munt stond 0,1 procent hoger op 0,8563 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,2 procent en noteerde op 1,3738 dollar. Bron: ABM Financial News

