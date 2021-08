Beursupdate: bescheiden verliezen in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,5 procent tot 778,19 punten. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn beleggers terughoudend in aanloop naar het Jackson Hole-symposium. "Opmerkingen door centrale bankiers en andere experts zijn belangrijk voor beleggers, omdat ze mogelijk signalen bevatten over hoe en wanneer de Fed het stimulerende beleid zal terugschroeven", aldus Aslam. "Onverwachte uitspraken kunnen de volatiliteit in de markt aanjagen." Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verwacht niet dat de visie van de markt op tapering enorm zal veranderen na de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell op vrijdag. "Het beeld hierover zal pas veranderen nadat de nieuwe banencijfers volgende week zijn verschenen", aldus Hewson. De analist van AvaTrade stelde dat de beurzen goed presteerden in de afgelopen drie dagen. Een reden voor het optimisme noemde Aslam de afnemende zorgen over de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Hierdoor vond de Amerikaanse tienjaarsrente opnieuw de weg omhoog. Op woensdag steeg de Amerikaanse rente tot het hoogste niveau sinds begin deze maand, aldus Aslam. "Uit de rentestijging wordt duidelijk dat beleggers zich geen zorgen maken over een uit de hand lopende verspreiding van het coronavirus. De verandering van perspectief kan leiden tot meer optimisme, een hervatting van de economische heropening en investeringen in cyclische aandelen en smallcaps. Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,1762. De olieprijzen daalden met 1,2 procent. Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag onder meer naar de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen, de economische groei in de VS in het afgelopen kwartaal en de notulen van de Europese Centrale Bank, die om 13:30 uur worden vrijgegeven. Vandaag begint daarnaast het jaarlijkse symposium van de Amerikaanse centrale bank in Jackson Hole. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won ASR Nederland 1,4 procent, nadat de verzekeraar woensdag al flink in de lift zat na vrijgave van cijfers. ASR blijft de verwachtingen overtreffen, dankzij lage kosten ten opzichte van concurrenten, zo stelden analisten van Berenberg vanochtend. Signify won 3,0 procent. Credit Suisse haalde het aandeel van de verkooplijst, zo merkte senior financial economist Tom Simonts van KBC op. De techwaarden Besi, ASMI en ASML gaven juist ongeveer 1,0 procent prijs. In de AMX verloor AMG 2,2 procent. Eurocommercial Properties won 0,6 procent. In de AScX kregen de cijfers van Van Lanschot Kempen een positief onthaal met een stijging van 1,3 procent. De bank heeft in het eerste halfjaar veel meer winst geboekt, dankzij fors hogere fee-inkomsten, maar zag de geldinstroom van particulieren grotendeels teniet gedaan door de uitstroom van institutioneel geld. Bron: ABM Financial News

