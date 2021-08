Beursblik: kostenvoordeel versnelt winstgroei ASR Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR blijft de verwachtingen overtreffen, dankzij lage kosten ten opzichte van concurrenten. Dat stellen analisten van Berenberg donderdag naar aanleiding van de haljaarcijfers. Omdat de verzekeraar het kostenvoordeel deels met zijn polishouders deelt, groeien het aantal klanten en de premie-inkomsten sneller, en daarmee ook de marges, winst en dividend, aldus Berenberg. Daarom verhoogt Berenberg zijn verwachting voor deze premies, winst en dividend. De broker handhaaft het koopadvies, wijzend op een aantrekkelijke waardering. De kostenratio in de levensverzekeringen is nu 42 basispunten, wat lager is dan de beoogde bandbreedte van 45 tot 55 punten, en bij de schadeverzekeringen zijn de administratiekosten 8 procent, tegen 9,7 procent bij NN Group. De premies groeiden sterk, vooral bij zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Berenberg denkt dat ASR marktaandeel in arbeidsongeschiktheid blijft winnen, waar hoge marges worden gehaald na tariefverhogingen, met een gecombineerde ratio van kosten en claims van 92 procent. ASR denkt dat de groei met goede marges in de niet-leven-tak zal aanhouden, waardoor Berenberg nu voor het jaar rekent op een operationele winst van 1,024 miljard, in plaats van 963 miljoen eerder. Dit past ook bij de uitspraken van ASR dat 1 miljard dit jaar tot de mogelijkheden behoort. Daarbij rekent Berenberg op een dividend van 2,35 euro per aandeel, of 45 procent van de operationele winst, wat ASR zegt te kunnen halen. Daarbij komt waarschijnlijk een aandeleninkoop van 75 miljoen euro. Het aandeel ASR steeg donderdag 1,8 procent tot 40,26 euro. Bron: ABM Financial News

