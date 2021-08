AEX wacht vermoedelijk licht lagere lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting licht lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent.

Woensdag sloot de AEX met 0,2 procent nog met een klein verlies op 781,93 punten, na het aanscherpen van de recordstand op maandag en dinsdag.

Beleggers op Wall Street hielden woensdag hun kruit droog in afwachting van een belangrijke toespraak van de Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell vrijdag tijdens het Jackson Hole-symposium voor centrale banken. Powell zal naar verwachting een routekaart aanreiken voor het terugschroeven van de obligatie-opkopen, nu de Amerikaanse economie flink is hersteld van de Covid-pandemie.

De Fed koopt nu nog maandelijks voor minstens 120 miljard dollar aan obligaties op om de langere rente te beteugelen en de economische groei aan te jagen. "Het is afwachten, want we komen op een punt waarop we denken definitieve informatie te krijgen over tapering", zei marktanalist Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management.

De index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, sloot woensdagavond met een nipte winst van 0,2 procent op de hoogste stand ooit.

In Azië zette de Zuid-Koreaanse centrale bank vanochtend al een extra stap door voor het eerst in bijna 3 jaar de rente te verhogen met 0,25 procent naar 0,75 procent.

“De virussituatie in Korea is verslechterd sinds de laatste rentevergadering van de [Zuid-Koreaanse] centrale bank in juli, toen sterke signalen werden afgegeven dat verkrapping op komst was”, schreven analisten van Capital Economics in een commentaar.

"De economie is echter steeds veerkrachtiger geworden tegen uitbraken, omdat bedrijven met het virus hebben leren leven", aldus de analisten, die ook benadrukten dat stijgende schulden van huishoudens en oplopende huizenprijzen, een neveneffect van de extreem lage rente, bijdragen aan financiële stabiliteitsproblemen van het Aziatische land.

De beurs in Seoel koerste vanochtend 0,7 procent lager, net als de beurzen in Sydney en Shanghai. Negatieve uitschieter was de Hang Seng index in Hongkong met een verlies van 1,5 procent.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend krap 1 procent lager. Woensdagavond koerste de future in New York juist nog 1,2 procent hoger op 68,36 dollar, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag onder meer naar de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen, de economische groei in de VS in het afgelopen kwartaal, en de notulen van de Europese Centrale Bank, die om 13:30 uur worden vrijgegeven. Vandaag begint daarnaast het jaarlijkse symposium van de Amerikaanse centrale bank in Jackson Hole.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Envipco steeg van 5,84 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2020 naar 8,21 miljoen euro in het tweede kwartaal van dit jaar, dankzij een sterke omzetgroei in Noord-Amerika, waar Envipco in het tweede kwartaal van het vorig jaar nog gebukt ging onder de gevolgen van corona. Het EBITDA-resultaat steeg hierdoor van een negatieve 200.000 euro naar 930.000 euro positief.

Arcadis verlengde zijn contract als voorkeursleverancier van milieudiensten van AkzoNobel met drie jaar.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,2 procent tot 4.496,19 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 35.405,50 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 15.041,86 punten.