Flinke omzetstijging voor Envipco

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een herstel gezien van zijn operationele resultaten waarbij de omzetcijfers op jaarbasis een flinke stijging lieten zien. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van de recyclingspecialist. De omzet steeg van 5,84 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2020 naar 8,21 miljoen euro in het tweede kwartaal van dit jaar, dankzij een sterke omzetgroei in Noord-Amerika, waar Envipco in het tweede kwartaal van het vorig jaar nog gebukt ging onder de gevolgen van corona. Het EBITDA-resultaat steeg hierdoor van een negatieve 200.000 euro naar 930.000 euro positief. In het tweede kwartaal was er nog altijd sprake van verlies, nu van 100.000 euro. Een jaar eerder was dit nog een verlies van 1,37 miljoen euro. Het bedrijf wist een positieve operationele kasstroom te realiseren in het tweede kwartaal. Deze steeg van een negatieve 2,59 miljoen euro vorig jaar naar 5,50 miljoen euro positief. De kaspositie steeg tot 10,21 miljoen euro tegen 1,71 miljoen euro eind juni 2020 en 12,85 miljoen euro aan het eind van het eerste kwartaal van 2021. Outlook Envipco verwacht dat de activiteiten in Noord-Amerika zich in de tweede jaarhelft verder verbeteren tot zeker 95 procent van het niveau van voor de uitbraak van de pandemie. Ook voor de Zweedse activiteiten is het bedrijf positief en verwacht het activiteiten op te zetten in Schotland. Het aandeel Envipco sloot woensdag 1,5 procent hoger op 1,98 euro. Bron: ABM Financial News

