Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 54 punten voor de Duitse DAX, een min van 13 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 20 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten.

De Europese aandelenmarkten bleven woensdag dicht bij huis, waarbij markten wereldwijd binnen een nauwe bandbreedte bewogen, terwijl beleggers probeerden in te schatten of de Federal Reserve zijn plannen om het soepele monetaire beleid terug te schroeven zou kunnen vertragen.

De markt kijkt uit naar opmerkingen van Fed-fuctionarissen tijdens het Jackson Hole-symposium later deze week voor inzicht in het tempo waarin de centrale bank zijn obligatie-inkopen zal gaan afbouwen. Fed-voorzitter Jerome Powell spreekt vrijdag virtueel tijdens het evenement. Deze zal moeten schipperen tussen een hoog opgelopen inflatie enerzijds en moeilijker omstandigheden door de deltavariant van het coronavirus anderzijds.

"Het is afwachten, want we komen op een punt waarop de denken definitieve informatie over tapering te krijgen", zei marktanalist Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management. "Aan de ene kant hebben we signalen gekregen over afbouwen van het soepele monetaire beleid, maar aan de andere kant anticiperen mensen op een vertraging", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de Duitse IFO-index is gedaald van 100,8 naar 99,4 in augustus, wat zwakker was dan de verwachte 100,3. Dit laat zien dat de vooruitzichten aanzienlijk versomberd zijn, nu het economische herstel zijn piek nadert, stelde Martin Moryson van DWS. Toch is hij positief over de voortgang van het herstel in Duitsland, die nog geruime tijd zal duren, ook al is het dan wat trager. Als de beperkingen in de aanvoer van grondstoffen worden opgelost, zal het herstel daardoor ook langer kunnen doorzetten, volgens Moryson.

Bedrijfsnieuws



Pernod Ricard verwacht dat een importbelastingvoordeel in de Verenigde Staten een positieve impact zal hebben op de winstgevendheid dit jaar. De koers van het aandeel noteerde circa 0,2 procent hoger.

In Parijs gingen Publicis Groupe, Société Générale en Airbus aan kop met winsten van ruim 2,0 procent. Danone was met een verlies van circa 1,5 procent de sterkste daler.

In Frankfurt ging Deutsche Bank aan kop met een winst van 1,4 procent. Infineon steeg 1,2 procent, terwijl Adidas circa 0,6 procent won. Fresenius bungelde met een verlies van ruim 2,0 procent onderaan.

Euro STOXX 50 4.181,12 (+0,1%)

STOXX Europe 600 471,84 (0,0%)

DAX 15.860,66 (-0,3%)

CAC 40 6.676,48 (+0,2%)

FTSE 100 7.150,12 (+0,3%)

SMI 12.364,57 (-0,6%)

AEX 781,93 (-0,2%)

BEL 20 4.323,96 (-0,1%)

FTSE MIB 26.060,27 (+0,1%)

IBEX 35 8.977,40 (+0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

Daarmee sloot de S&P 500 voor de 51ste keer dit jaar op recordniveau.

Beleggers zeggen dat ze wachten met het innemen van nieuwe grote posities tot het einde van de week, omdat ze wachten op nieuwe inzichten van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell over het toekomstig monetair beleid van de Amerikaanse centrale bank. Powell zal vrijdag virtueel spreken tijdens het Jackson Hole-symposium van de centrale bank. De markt twijfelt of de Fed de komende maanden zal doorgaan met het terugschroeven van zijn obligatie-inkopen, gezien de toename van het aantal coronavirusgevallen en tekenen dat het economisch herstel vertraagt.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gestegen met 1,6 procent. De marktindex steeg van 725,4 baar 737,1.

De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS zijn in juli minder hard dan verwacht gedaald. De orders daalden op maandbasis met 0,1 procent tot 257,2 miljard dollar. Economen hadden een daling van 0,5 procent verwacht.

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,2 procent, ofwel 0,82 dollar, hoger op 68,36 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd en economische groeicijfers over het tweede kwartaal. Donderdag begint tevens het jaarlijkse symposium van de Amerikaanse centrale bank in Jackson Hole.

Bedrijfsnieuws

Dick's Sporting Goods steeg ruim 13,0 procent, nadat het concern over het afgelopen kwartaal een recordwinst en omzet rapporteerde.

De zogenaamde meme stocks, zoals AMC Entertainment en GameStop waren gisteren weer volatiel. AMC Entertainment daalde woensdag 1,0 procent. GameStop verloor circa 5,5 procent.

Goldman Sachs zal zijn medewerkers en gasten verplichten om geheel gevaccineerd te zijn. Wie op 7 september nog niet beide prikken heeft gekregen, moet vanuit huis werken. Het aandeel noteerde ruim 1,0 procent hoger.

Salesforce.com komt woensdag nabeurs met resultaten. Het concern noteerde in aanloop naar de cijfers circa 0,5 procent hoger.

S&P 500 index 4.496,19 (+0,2%)

Dow Jones index 35.405,50 (+0,1%)

Nasdaq Composite 15.041,86 (+0,2%)



AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend lager.

Nikkei 225 27.741,36 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.522,58 (-0,5%)

Hang Seng 25.324,19(-1,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1765. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1766 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1751 op de borden.

USD/JPY Yen 109,98

EUR/USD Euro 1,1765

EUR/JPY Yen 129,37

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumentenvertrouwen - September (Dld)

10:00 Geldhoeveelheid - Juli (eur)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Tweede kwartaal 2e raming (VS)

00:00 Fed-symposium Jackson Hole (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 HP Inc - Cijfers derde kwartaal (VS)