Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,3 procent tot 4.499,08 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 35.464,50 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 15.038,78 punten.

De stijging volgt, nadat de S&P 500 index dinsdag voor de 50ste keer dit jaar op recordniveau sloot.

Beleggers zeggen dat ze wachten met het innemen van nieuwe grote posities tot het einde van de week, omdat ze wachten op nieuwe inzichten van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell over het toekomstig monetair beleid van de Amerikaanse centrale bank. Powell zal vrijdag virtueel spreken tijdens het Jackson Hole-symposium van de centrale bank. De markt twijfelt of de Fed de komende maanden zal doorgaan met het terugschroeven van zijn obligatie-inkopen, gezien de toename van het aantal coronavirusgevallen en tekenen dat het economisch herstel vertraagt.

"Het is afwachten, want we komen op een punt waarop we denken definitieve informatie te krijgen over tapering", zei marktanalist Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management. "Aan de ene kant hebben we signalen gekregen over afbouwen van het soepele monetaire beleid, maar aan de andere kant anticiperen mensen op een vertraging", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gestegen met 1,6 procent. De marktindex steeg van 725,4 baar 737,1.

De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS zijn in juli minder hard dan verwacht gedaald. De orders daalden op maandbasis met 0,1 procent tot 257,2 miljard dollar. Economen hadden een daling van 0,5 procent verwacht.

De euro/dollar noteerde op 1,1759. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1738 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1753 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,8 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd en economische groeicijfers over het tweede kwartaal. Donderdag begint tevens het jaarlijkse symposium van de Amerikaanse centrale bank in Jackson Hole.

Bedrijfsnieuws

Dicks Sporting Goods steeg 14,7 procent, nadat het concern over het afgelopen kwartaal een recordwinst en omzet rapporteerde.

De zogenaamde meme stocks, zoals AMC Entertainment en GameStop waren gisteren weer volatiel. AMC Entertainment steeg woensdag 2,6 procent. GameStop verloor 1,7 procent.

Goldman Sachs zal zijn medewerkers en gasten verplichten om geheel gevaccineerd te zijn. Wie op 7 september nog niet beide prikken heeft gekregen, moet vanuit huis werken. Het aandeel noteerde 1,9 procent hoger.

Salesforce.com komt woensdag nabeurs met resultaten. Het concern noteerde in aanloop naar de cijfers 0,4 procent hoger.